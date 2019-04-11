Эксперты показали секретные места в самолете, которые обычно скрывают от пассажиров

Эксперты рассказали о деталях самолета, о которых пассажиры зачастую даже не подозревают, пишет turizm.ru. А ведь некоторые из них способны существенно облегчить долгий перелет.

Например, подлокотник рядом с проходом, на первый взгляд, кажется зафиксированным. На самом деле это не так. Под подлокотником рядом с шарниром у спинки кресла есть кнопка, которая позволяет одним движением откинуть его. Такая функция позволяет не только получить лишние сантиметры сиденья, но и значительно упростить вставание, когда, например, опущен столик.

Еще один секрет заключается в черном треугольнике на стенке самолета, которым отмечено место с самым лучшим видом на крыло самолета. Его основное назначение — быстро определить иллюминатор, из которого открывается выгодный ракурс на крыло. Но не ради необычной фотографии, разумеется. Это необходимо для наблюдения членами экипажа за положением закрылков в случае отказа их датчиков.

В самолете также имеется аварийная кнопка для открывания туалета. С ее помощью бортпроводники в случае чрезвычайной ситуации могут получить доступ внутрь занятого туалета. Чаще всего она расположена за табличкой «курение запрещено». Другой секрет — наручники. Они находятся у бортпроводников и необходимы для обезвреживания недисциплинированных пассажиров. Правда, такие наручники отличаются от тех, что носят полицейские. Чаще всего – это кабельные стяжки.

А для того, чтобы можно было пройти по салону, не хватаясь за спинки подголовников спящих пассажиров, на многих самолетах предусмотрены поручни. Они располагаются вдоль нижнего края верхних ящиков для ручной клади.