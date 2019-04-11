Эксперты показали секретные места в самолете, которые обычно скрывают от пассажиров

Авиапассажирам рассказали о некоторых секретных кнопках и скрытых функциях в самолете, которые делают полет более комфортным. В их числе кнопка для откидывания подлокотника в кресле и поручень для передвижения по салону. Об этом пишет The Sun.
Эксперты рассказали о деталях самолета, о которых пассажиры зачастую даже не подозревают, пишет turizm.ru. А ведь некоторые из них способны существенно облегчить долгий перелет.
Например, подлокотник рядом с проходом, на первый взгляд, кажется зафиксированным. На самом деле это не так. Под подлокотником рядом с шарниром у спинки кресла есть кнопка, которая позволяет одним движением откинуть его. Такая функция позволяет не только получить лишние сантиметры сиденья, но и значительно упростить вставание, когда, например, опущен столик.
Еще один секрет заключается в черном треугольнике на стенке самолета, которым отмечено место с самым лучшим видом на крыло самолета. Его основное назначение — быстро определить иллюминатор, из которого открывается выгодный ракурс на крыло. Но не ради необычной фотографии, разумеется. Это необходимо для наблюдения членами экипажа за положением закрылков в случае отказа их датчиков.
В самолете также имеется аварийная кнопка для открывания туалета. С ее помощью бортпроводники в случае чрезвычайной ситуации могут получить доступ внутрь занятого туалета. Чаще всего она расположена за табличкой «курение запрещено». Другой секрет — наручники. Они находятся у бортпроводников и необходимы для обезвреживания недисциплинированных пассажиров. Правда, такие наручники отличаются от тех, что носят полицейские. Чаще всего – это кабельные стяжки.
А для того, чтобы можно было пройти по салону, не хватаясь за спинки подголовников спящих пассажиров, на многих самолетах предусмотрены поручни. Они располагаются вдоль нижнего края верхних ящиков для ручной клади.
Многие пассажиры удивляются пепельницам в самолетах, ведь на борту запрещено курить. Но правила безопасности предусматривают их наличие, так как в салоне должно быть безопасное место для тушения сигареты и других воспламенившихся предметов во время полета. Кроме того, не многие подозревают о том, что самолеты оборудованы гудком-сигналом, спальными местами для бортпроводниц, дефибрилляторами на случай остановки сердца и крючками на крыльях самолета, которые необходимы для эвакуации пассажиров по крылу.