Керсти Кальюлайд пригласила в Кадриорг руководство парламентских фракций

Консультации начнутся 12 апреля с Консервативной народной партии (EKRE), парламентарии которой встретятся с президентом в 9 утра, пишет rus.err.ee.

На 9:45 назначена встреча с руководством фракции Центристской партии, на 10:30 - с Isamaa ("Отечество"), на 11:15 - с социал-демократами и на 12:00 - с Партией реформ.