Керсти Кальюлайд пригласила в Кадриорг руководство парламентских фракций

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила руководство парламентских фракций посетить в пятницу Кадриорг для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.
Консультации начнутся 12 апреля с Консервативной народной партии (EKRE), парламентарии которой встретятся с президентом в 9 утра, пишет rus.err.ee.
На 9:45 назначена встреча с руководством фракции Центристской партии, на 10:30 - с Isamaa ("Отечество"), на 11:15 - с социал-демократами и на 12:00 - с Партией реформ.
На состоявшихся 3 марта выборах в Рийгикогу победила Партия реформ, которая получила 34 места в парламенте. Центристская партия получила 26 мандатов, EKRE - 19, Isamaa - 12 и Социал-демократическая партия - 10. Для формирования правительства большинства правящая коалиция должна контролировать не менее 51 места в Рийгикогу.