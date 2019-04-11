Видео: в Санкт-Петербург вернулась зима

11 апреля погода преподнесла неприятный сюрприз жителям Санкт-Петербурга. В городе температура воздуха опустилась ниже нуля. А мокрый снег привел к образованию снежного покрова и гололедице. В результате произошло несколько серьезных ДТП. Кроме того, на некоторых участках дорог наблюдаются заторы, передает NEWSru.
Самая крупная авария этим утром случилась на Митрофаньевском путепроводе. Пять машин столкнулись и перекрыли две полосы движения из трех, передает телеканал «Санкт-Петербург». Также произошло несколько других ДТП, которые затрудняют движение. Информация о пострадавших пока не поступала. В соцсетях пользователи обсуждают, стоило ли петербургским автомобилистам менять резину с зимней на летнюю и советуют передвигаться по городу на метро.
По прогнозу метеорологов, днем 11 апреля температура воздуха составит 0...-2°C. Ночью 12 апреля вновь пройдет снег, похолодает до -2...-4°C. В пятницу днем ожидается +3...+5°C. 13 апреля ночью температура опустится до -4...-6°C, днем прогреется до +4...+6°C. Ночью и утром в эти дни на дорогах местами образуется гололедица, предупреждает Северо-Западное УГМС.