Видео: в Санкт-Петербург вернулась зима

Самая крупная авария этим утром случилась на Митрофаньевском путепроводе. Пять машин столкнулись и перекрыли две полосы движения из трех, передает телеканал «Санкт-Петербург». Также произошло несколько других ДТП, которые затрудняют движение. Информация о пострадавших пока не поступала. В соцсетях пользователи обсуждают, стоило ли петербургским автомобилистам менять резину с зимней на летнюю и советуют передвигаться по городу на метро.