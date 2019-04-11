Чт, 11.04.2019
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Swedbank предупреждает о мошенниках, рассылающих подозрительные сообщения

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Swedbank.

ФОТО: Janerik Henriksson / SCANPIX

Сегодня днем жители Эстонии получили СМС подозрительного содержания, отправителем которых якобы является Swedbank. Как сообщила пресс-секретарь банка Карин Лаурима, финансовое учреждение не имеет к ним отношения и призывает клиентов проявить бдительность.

Присланные сообщения содержат ссылку на сайт, который внешне очень похож на сайт банка.

Если перейти по ссылке, пользователь попадает на сайт, который внешне похож на сайт банка.

ФОТО: Kuvatõmmis

Подозрительное сообщение, присланное от имени Swedbank.

ФОТО: Kuvatõmmis

«Можем подтвердить, что Swedbank не рассылал данные СМС. Рекомендуем не открывать сообщение, не переходить по ссылке и не вводить ее в интернет-браузер. Советуем при первой же возможности удалить сообщение», - подытожила Лаурима.

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