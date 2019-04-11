Swedbank предупреждает о мошенниках, рассылающих подозрительные сообщения

Присланные сообщения содержат ссылку на сайт, который внешне очень похож на сайт банка.

Если перейти по ссылке, пользователь попадает на сайт, который внешне похож на сайт банка.

«Можем подтвердить, что Swedbank не рассылал данные СМС. Рекомендуем не открывать сообщение, не переходить по ссылке и не вводить ее в интернет-браузер. Советуем при первой же возможности удалить сообщение», - подытожила Лаурима.