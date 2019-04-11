В направлявшемся в Эстонию автомобиле нашли 24 килограмма контрабандных сигарет

В ходе осуществления таможенного контроля был проведен устный опрос гражданина о наличии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. На что он заявил, что у него отсутствуют какие-либо товары, подлежащие таможенному декларированию в письменной форме, пассажирскую таможенную декларацию он не заполнял и должностному лицу таможенного поста не представил, сообщает сегодня Северо-Западное таможенное управление РФ.

При проведении совместного осмотра должностными лицами таможенного поста и пограничниками было принято решение о проведении осмотра автомобиля с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

По результатам осмотра и анализа полученного рентгеновского изображения был сделан вывод о том, что в конструктивных элементах кузова автомобиля могут находиться посторонние вложения, вывозимые с таможенной территории Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля.

В ходе таможенного досмотра установлено, что в салоне автомобиля путем сокрытия от таможенного контроля под обшивкой всех дверей и в шине запасного колеса, находившегося в багажном отделении, перемещаются сигареты в количестве 934 пачки общим весом почти 24 килограмма.

Объясняя сложившуюся ситуацию, гражданин сообщил о том, что знакомый попросил перегнать автомобиль из России в Эстонию и оставить на одной из улиц в городе Нарва. О том, что в машине есть сигареты, водитель знал, только не знал, что в таком количестве. О правилах перемещения товаров через таможенную границу не знал и информационные щиты не читал. Ранее табачные изделия не провозил. Вину свою в совершении административного правонарушения признал и раскаялся. Сведениями о стоимости перевозимых им с сокрытием от таможенного контроля сигарет не обладает.