Михал: мы не станем поддерживать решение Кылварта сдать без сражения власть на Тоомпеа EKRE

«Слова и действия центристов идут вразрез с их политическим выбором. Именно поэтому мы не станем поддерживать решение Кылварта сбежать в Нижний город и сдать без сражения власть на Тоомпеа EKRE», - объяснил Кристен Михал позицию фракции Партии Реформ.

Фракция Партии реформ в Таллинском горсобрании является самой крупной оппозиционной фракцией, на муниципальных выборах 2017 года партию поддержала пятая часть избирателей в Таллинне.