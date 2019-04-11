Михал: мы не станем поддерживать решение Кылварта сдать без сражения власть на Тоомпеа EKRE

Как подчеркнул председатель фракции Партии реформ в Таллинском горсобрании Кристен Михал, на предстоящих в четверг выборах нового мэра Таллинна реформисты проголосуют против кандидатуры Михаила Кылварта.
«Слова и действия центристов идут вразрез с их политическим выбором. Именно поэтому мы не станем поддерживать решение Кылварта сбежать в Нижний город и сдать без сражения власть на Тоомпеа EKRE», - объяснил Кристен Михал позицию фракции Партии Реформ.
Фракция Партии реформ в Таллинском горсобрании является самой крупной оппозиционной фракцией, на муниципальных выборах 2017 года партию поддержала пятая часть избирателей в Таллинне.
Вышедший из Центристской партии депутат Раймонд Кальюлайд в четверг сообщил, что не будет голосовать на выборах мэра ни за, ни против Михаила Кылварта.