Конкурс частот 5G полностью остановлен судом

По оценке окружного суда, принципиально не исключается, что распределение частот на три разрешения необоснованно ограничивает конкуренцию. «Свобода предпринимательства гарантирует с одной стороны право заниматься бизнесом — это та деятельность, цель которой прежде всего состоит в получении прибыли через производство или продажу товара, оказание услуг и пр. С другой стороны, государство должно обеспечивать правовую среду для работы свободного рынка, чтобы защищать предпринимателя от неправомочных действий других предпринимателей по ограничению конкуренции или в нанесении ущерба бизнес-деятельности», - написано от имени окружного суда в практических комментариях.

Оспаривая в суде конкурс частот 5G, предприятие Levikom указывало на то, что государство оказывает давление на конкуренцию и хочет передать сеть нового поколения — т.е. т.н. интернет вещей — только оператором мобильной связи.

По словам исполнительного директора коммуникационного предприятия Levikom Пеэпа Пыльдсамма, изначально, лишь приостановив ход конкурса, суд еще давал надежду организаторам конкурса, что речь идет просто о нехватки времени для углубления в тему. «Теперь же яснее ясного, что быстрое и небрежное распределение частот нового поколения только между нынешними операторами мобильной связи — это ошибка. Суд четко заявил, что конкурс без внутреннего анализа впредь не может просто проигнорировать других участников рынка и дело возвращено на рассмотрение обратно в административный суд», - добавил Пыльдсамм. «Пока не прошло рассмотрения, нельзя дальше проводить конкурс».

Руководитель Levikom напоминает, что сеть 5G характеризует предложения таких услуг, как интернет вещей, для чего необходимы реагирующая в реальном времени и сверхбыстрая сеть для, например, промышленных роботов, беспилотных автомобилей и телемедицины. «Ошибаются те, кто полагают, что 5G — это очередная вещь для смартфонов и, значит, это автоматически должно принадлежать операторам мобильной связи», - добавил Пыльдсамм.

«Выдача четырех или более разрешений согласуется со стандартом 5G не ограничивает ни одного оператора мобильной связи предлагать быстрый интернет, хотя не это является главной задачей технологии 5G. Минимальная граница частотного диапазона 5G — это 10 MHz и максимальная — 100 Mhz, в Эстонии же попробовали этим конкурсом распределить частоты в диапазоне 130 MHz. В то же время в крупных государствах Европы среди крупных телекоммуникационных компаний частоты были распределены в диапазоне 50 или 80 MHz и проблем с этим не было», - пояснил Пыльдсамм, по словам которого распределение частот 130 MHz необоснованно практикой других государств, да и стандарт 5G этого не предусматривает.

«Цель конкурса частот 5G должна заключаться прежде всего в том, чтобы услуги 5G стали бы доступны в Эстонии как можно быстрее», - сказал Пылдсамм. «Искусственное ограничение конкурса выдачей лишь трех разрешений на частоты навесило бы по сути замок на этот рынок и стало бы удушением конкуренции».

По словам Пылдсамма, Министерство экономики и коммуникаций должно было выдать минимум четыре разрешения и оставить один канал для регионального использования промышленным потребителям, медицинским учреждениям и региональным операторам. «В интересах конкуренции должно всячески приветствоваться, чтобы все желающие могли бы развивать услуги 5G и внести свой вклад в развитие экономики Эстонии. Непонятно, почему Министерство экономики и коммуникаций ошибочно утверждает, что выдача трех разрешений является единственным возможным решением», - добавил Пыльдсамм.