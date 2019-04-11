Галерея: мэром Таллинна избрали Михаила Кылварта

В четверг, 11 апреля, на внеочередном заседании Таллиннского горсобрания новым мэром города был избран центрист Михаил Кылварт.
За Михаила Кылварта проголосовали 45 депутатов, а против - 25, пишет rus.err.ee.
Для избрания мэром необходимо было получить как минимум 40 голосов. Всего участвовали в голосовании 70 из 79 депутатов горсобрания.
Представители Партии реформ, Социал-демократической партии и Isamaa заявили, что не поддержали кандидатуру Кылварта.
В Таллиннском горсобрании у правящей Центристской партии 39 мест, у находящихся в оппозиции Партии реформ - 17, Социал-демократической партии - 9, Консервативной народной партии - 6 и Isamaa - 5, а еще три депутата - Эдгар Сависаар, Денис Бородич и Раймонд Кальюлайд - не входят ни в одну из фракций.