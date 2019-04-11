В Facebook закрыли эстонскую страничку «Солдат Одина»

Недавно Facebook ужесточил борьбу с расистскими постами, а также сообщил, что запретит в своей сети общение «Солдат Одина». По состоянию на сегодняшний день эстонская страничка «солдат» больше недоступна, пишет Postimees.
Еще вчера страничка Soldiers Of Odin Estonia, имевшая 860 последователей, была доступна, но сегодня на просторах Facebook ее больше не найти.
«Итак. Теперь начали закрывать эстонские странички», - сообщил глава НКО Soldiers Of Odin Estonia Яанус Бурак на своей странице в Facebook.
Postimees он и вовсе заявил, что сам закрыл страничку «Солдат Одина».
«Facebook нам больше неинтересен, - заявил Бурак. - За слово негр блокируют на 30 дней». Бурак заявил, что «Солдаты Одина» теперь обоснуются в соцсетях VKontakte и MeWe.com.
В то же время сразу же после закрытия предыдущей страницы Бурак создал новую и в Facebook.
В конце прошлого месяца Facebook сообщил, что будет активнее бороться с расизмом. Затем Facebook заявил, что закроет доступ радикальным группировкам вроде «Солдат Одина».