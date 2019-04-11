В Facebook закрыли эстонскую страничку «Солдат Одина»

Еще вчера страничка Soldiers Of Odin Estonia, имевшая 860 последователей, была доступна, но сегодня на просторах Facebook ее больше не найти.

«Итак. Теперь начали закрывать эстонские странички», - сообщил глава НКО Soldiers Of Odin Estonia Яанус Бурак на своей странице в Facebook.

Postimees он и вовсе заявил, что сам закрыл страничку «Солдат Одина».

«Facebook нам больше неинтересен, - заявил Бурак. - За слово негр блокируют на 30 дней». Бурак заявил, что «Солдаты Одина» теперь обоснуются в соцсетях VKontakte и MeWe.com.

В то же время сразу же после закрытия предыдущей страницы Бурак создал новую и в Facebook.