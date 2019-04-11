Суд Лондона арестовал Ассанжа и признал его виновным в неявке

Полиция Великобритании в четверг, 11 апреля, арестовала основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Полицейские представили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку Ассанжа на судебное заседание по повестке. В тот же день суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в совершении этого проступка, за что ему грозит тюремное заключение на срок до 12 месяцев, пишет DW.com.

Южноамериканское государство, в диппредставительстве которой укрывался 47-летний основатель Wikileaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. При этом Лондон предоставил Кито гарантии того, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему может угрожать смертная казнь, заявил президент Эквадора Ленин Морено.

Ассанжа арестовали по запросу США

Между тем лондонская полиция подтвердила, что Ассанжа арестовали также и на основании официального запроса США о его экстрадиции. В Соединенных Штатах основателя Wikileaks обвиняют в сговоре с Челси Мэннинг, которая предоставила ему данные об операциях США в Ираке и Афганистане и уже была осуждена за это. Конкретно Ассанжу ставится в вину хакерское нападение на правительственную компьютерную сеть в 2010 году и хищение секретной информации, сообщает AFP. За это преступление, по информации Минюста США, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Представители Wikileaks назвали арест незаконным, подчеркнув, что сотрудников полиции пригласили в здание посольства.

Глава МИД Великобритании назвал арест плодом дипломатических усилий

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал арест результатом нескольких лет дипломатических усилий и заявил, что не намерен судить о степени вины или невиновности Ассанжа. Его дело будет рассматривать независимая британская правовая система, подчеркнул министр. Он добавил, что основатель Wikileaks долгое время пытался избежать правосудия.

Власти Австралии, гражданином которой является Ассанж, заявили, что окажут ему консульскую поддержку, и выразили уверенность в том, что британская сторона будет обращаться с задержанным, соблюдая принципы правового государства.

В свою очередь МИД Эквадора сообщил в четверг, что Ассанж лишен гражданства этой страны, которое ему было предоставлено в 2017 году.