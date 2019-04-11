Вяхи: главная беда эстонского транзита в том, что мы видим в лице России желающего напасть на нас злого соседа

Собственник Силламяэского порта Вяхи порта считает, что у Эстонии отличное расположение для транзита, что раскрывает для нас отличные возможности для ведения бизнеса. «Мы находимся практически в центре Европы», - сообщил он, приведя в пример, что от Лиссабона до Эстонии 3000 километров, а от Эстонии до Урала, где находится географическая граница Европы, 2000 километров.

«Но мы это не учитываем», - посетовал предприниматель на посвященной транзиту конференции. «Мы считаем себя маленькой страной, а за рекой находится злая Россия, с которой нельзя иметь дел, и которая хочет на нас напасть. И еще вводим санкции», - вздохнул Вяхи.

По мнению бизнесмена, если мы в ближайшее время не изменим своего отношения, то в последующие 15 лет мы только и будем жаловаться на снижение объемов грузоперевозок в эстонских портах и на железной дороге. Критика Вяхи основывается на статистических данных, согласно которой объем грузоперевозок сократился почти в три раза начиная с 2007 года, то есть после Бронзовой ночи.

По этой причине Вяхи всячески поддерживает решение Керсти Кальюлайд встретиться с президентом России Владимиром Путиным. «Не знаю, чем закончится встреча, и что именно они будут обсуждать, но сам факт переговоров является положительным моментом, - считает бывший премьер-министр. - Мы все время говорим о России плохо, но мы могли бы говорить просто нормально».

Вяхи признал, что из-за прохладных отношений между Эстонией и Россией у него сорвалось несколько сделок.

Критика Вяхи в отношении нынешнего политического руководства прозвучала после выступления руководителя по бизнес-развитию предприятия Eesti Raudtee Артура Райхманна, который говорил о том, что действующие на эстонском рынке предприятия в лице Operail, Elron и Eesti Raudtee постоянно перетягивают одеяло на себя.

По словам Райхманна, это означает лишь то, что в Эстонии нет централизованной железнодорожной организации, отвечающей за спад объемов грузоперевозок.

Райхманн заявил, что ему понятен ход мыслей Тийта Вяхи, но по его мнению, причину снижения транзита на стоит искать только в Бронзовой ночи. Он упомянул, что за это время Россия активно развивала инфраструктуру порта в Усть-Луге. По этой причине произошел спад грузоперевозок в порту Мууга. Так что причины уменьшения объемов транзита имеют не только политические, но и практические причины.