Эксперты объяснили, почему в Европе в 2018 году сменился лидер по числу авиапассажиров

Почти три миллиона авиапассажиров в 2018 году совершили перелет из лондонского аэропорта Хитроу в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Перевозки на данном сегменте оказались максимально ликвидными в Европе в прошедшем году по данным исследования Sabre Market Intelligence. Его обслуживают четыре авиакомпании: British Airways (40,7% всех перелетов), Virgin Atlantic (28,5%), American Airlines (20,6%), и Delta Air Lines (10,2%), пишет turizm.ru.

Лидирующие позиции пассажиропотока из Лондона в Нью-Йорк объясняются перетеканием объемов: почти на 17 процентов снизилось количества пассажиров, летающих из Хитроу в Дубай. Эта линия в итоге оказалась второй в рейтинге самых загруженных на континенте с результатом 2,7 миллионов пассажиров. Годом ранее билеты до ОАЭ купили более 3,2 миллиона человек. Обслуживали данный маршрут 5 перевозчиков. Однако два из них — Qantas Airways и Royal Brunei Airlines — по тем или иным причинам уже вышли из игры. Замыкает тройку самых ликвидных рейс из Хитроу в Дублин. Маршрут протяженностью всего 449 километров за год преодолели 1,8 миллионов пассажиров.

Надо отметить, что 8 из 10 наиболее загруженных маршрутов выполняются именно из лондонского Хитроу, что подчеркивает его значимость как глобального авиационного хаба. Оставшиеся два — это рейсы Стамбул — Тегеран, ранее выполнявшиеся из закрывшегося на днях аэропорта имени Ататюрка (4 место - 1,7 млн. пассажиров) и Париж — Нью-Йорк из аэропорта Шарль-де-Голль (9 место – 1,55 млн. пассажиров). В числе самых трендовых направлений из Хитроу: Амстердам, Лос-Анджелес, Сингапур, Гонконг и Франкфурт.