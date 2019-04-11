Эксперты объяснили, почему в Европе в 2018 году сменился лидер по числу авиапассажиров

Названы самые трендовые маршруты международных перевозок в Европе. Больше всего пассажиров в 2018 году летало между Лондоном и Нью-Йорком. Об этом сегодня пишут Travel Daily News.
Почти три миллиона авиапассажиров в 2018 году совершили перелет из лондонского аэропорта Хитроу в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Перевозки на данном сегменте оказались максимально ликвидными в Европе в прошедшем году по данным исследования Sabre Market Intelligence. Его обслуживают четыре авиакомпании: British Airways (40,7% всех перелетов), Virgin Atlantic (28,5%), American Airlines (20,6%), и Delta Air Lines (10,2%), пишет turizm.ru.
Лидирующие позиции пассажиропотока из Лондона в Нью-Йорк объясняются перетеканием объемов: почти на 17 процентов снизилось количества пассажиров, летающих из Хитроу в Дубай. Эта линия в итоге оказалась второй в рейтинге самых загруженных на континенте с результатом 2,7 миллионов пассажиров. Годом ранее билеты до ОАЭ купили более 3,2 миллиона человек. Обслуживали данный маршрут 5 перевозчиков. Однако два из них — Qantas Airways и Royal Brunei Airlines — по тем или иным причинам уже вышли из игры. Замыкает тройку самых ликвидных рейс из Хитроу в Дублин. Маршрут протяженностью всего 449 километров за год преодолели 1,8 миллионов пассажиров.
Надо отметить, что 8 из 10 наиболее загруженных маршрутов выполняются именно из лондонского Хитроу, что подчеркивает его значимость как глобального авиационного хаба. Оставшиеся два — это рейсы Стамбул — Тегеран, ранее выполнявшиеся из закрывшегося на днях аэропорта имени Ататюрка (4 место - 1,7 млн. пассажиров) и Париж — Нью-Йорк из аэропорта Шарль-де-Голль (9 место – 1,55 млн. пассажиров). В числе самых трендовых направлений из Хитроу: Амстердам, Лос-Анджелес, Сингапур, Гонконг и Франкфурт.
В начале 2019 года информационное агентство Bloomberg назвало самые загруженные аэропорты в Европе. Не трудно угадать, что лидером по числу обслуженных пассажиров назван тот же лондонский Хитроу. В 2018 году он принял 80,1 миллион человек. Это на 2,7% больше, чем годом ранее. За ним следует аэропорт Шарль де Голль в Париже (72,2 млн. пассажиров). Также в первой пятерке амстердамский Схипхол (71 млн), аэропорты Франкфурта-на-Майне (69,5 млн) и Стамбула (68 млн). Московский «Шереметьево» замкнул десятку с 45,9 миллионами пассажиров.