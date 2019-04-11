Голосование по новому правительству Ратаса может состояться в последние дни апреля

По неподтвержденным данным, Ратас выступит перед Рийгикогу в понедельник, 29 апреля, пишет rus.err.ee.

Если председатель Партии реформ Кая Каллас, получившая от президента предложение сформировать правительство, представит 15 апреля в Рийгикогу составленный в сотрудничестве с Социал-демократической партией план правительства и он провалится, у президента Керсти Кальюлайд будет семь дней для того, чтобы назвать нового кандидата на пост премьер-министра.