Чт, 11.04.2019
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Голосование по новому правительству Ратаса может состояться в последние дни апреля

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Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonileppele anti eile pidulikult allkirjad.

ФОТО: Tairo Lutter

Голосование в Рийгикогу по формируемому Юри Ратасом правительству Центристской партии, Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и Isamaa ("Отечество"), вероятно, состоится в последние дни апреля.

По неподтвержденным данным, Ратас выступит перед Рийгикогу в понедельник, 29 апреля, пишет rus.err.ee.

Если председатель Партии реформ Кая Каллас, получившая от президента предложение сформировать правительство, представит 15 апреля в Рийгикогу составленный в сотрудничестве с Социал-демократической партией план правительства и он провалится, у президента Керсти Кальюлайд будет семь дней для того, чтобы назвать нового кандидата на пост премьер-министра.

С понедельника по четверг президент отправится за рубеж: предстоит государственный визит в Португалию, а позднее – в Москву, где она предположительно встретится с российским президентом Владимиром Путиным, однако она может подтвердить решение о новом кандидате в премьер-министры с помощью цифровой подписи.

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