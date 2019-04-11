Европейскому Nissan X-Trail упростили гамму двигателей

Вместо турбомотора 1.6 DIG-T на Nissan X-Trail будут ставить двигатель 1.3 DIG-T, разработанный альянсом Renault-Nissan совместно с Daimler. Мощность — 160 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента (у прежнего агрегата было 163 силы и 240 Нм), пишет motor.ru. Коробка тоже новая: шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями вместо вариатора у предшественника. Бензиновый X-Trail для Европы может быть только переднеприводным.