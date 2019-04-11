Чт, 11.04.2019
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Европейскому Nissan X-Trail упростили гамму двигателей

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Nissan IMQ. Женевский автосалон.

ФОТО: Esta Tatrik

Компания Nissan обновила моторную гамму европейского X-Trail. Теперь кроссовер предлагается с упрощенным набором из бензиновой «турбочетверки» и дизеля, отвечающих стандарту Euro 6d-TEMP.

Вместо турбомотора 1.6 DIG-T на Nissan X-Trail будут ставить двигатель 1.3 DIG-T, разработанный альянсом Renault-Nissan совместно с Daimler. Мощность — 160 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента (у прежнего агрегата было 163 силы и 240 Нм), пишет motor.ru. Коробка тоже новая: шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями вместо вариатора у предшественника. Бензиновый X-Trail для Европы может быть только переднеприводным.

Пара дизелей 1.6 и 2.0 заменена одним мотором — 150-сильным агрегатом объемом 1,7 литра. Он работает в паре только с шестиступенчатой «механикой». Дизельные кроссоверы могут иметь как передний, так и полный привод.

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