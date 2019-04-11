Чт, 11.04.2019
Убежден, что у Эстонии слишком большой госбюджет. И это проблема. Олег Осиновский

Керсти Кальюлайд вручит госнаграду президенту Португалии

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Vabariigi President Kersti Kaljulaid esitleb kõnede raamatut "Hoiame Eestit!"

ФОТО: Konstantin Sednev

Президент Керсти Кальюлайд наградит президента Португалии Марселу Нуно Дуарте Ребелу Ди Соза крестом Маарьмаа с цепью.

Кальюлайд отправится с государственным визитом в Португалию на следующей неделе.

В программе двухдневного визита встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза, премьер-министром Антониу Кошта, спикером парламента Эдуарду Ферру Родригешем и министром инноваций Марианой Виейрой да Силва. Президент Кальюлайд также посетит онкологический центр Champalimaud, действующие в Португалии эстонские предприятия Monese и Pipedrive, базу ВМС в Лиссабоне, судостроительную компанию Arsenal do Alfeite и центр подготовки НАТО NCIA.

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