Защитники животных ополчились против нарвского приюта для кошек и собак

На прошлой неделе случайный прохожий сообщил защитникам животных, что в пустующем здании, которое раньше занимала Нарвская художественная школа, каким-то образом оказались заперты несколько собак. Выяснилось, что это не случайность - собак туда поместили работники приюта для животных Narva Kassituba, который недавно выиграл городской конкурс на отлов и содержание бродячих собак.
Спасать собак, попавших в приют?
В Фейсбуке действует группа “Друг на всю жизнь”, где защитники животных пристраивают бездомных кошек и собак в семьи. Здесь развернулось бурное обсуждение после того, как волонтер Екатерина Платонова опубликовала видео, на котором видно, как одна из запертых в пустующем здании собак кормит щенков.
Любители животных были возмущены условиями, в которых содержались собаки. Из окна не было видно мисок с едой и водой, из чего некоторые сделали вывод, что воды и еды у собак нет. Но главная проблема была в другом - взрослые собаки и новорожденные щенки были заперты в одном помещении, что могло плохо кончиться для щенков. Дело дошло до того, что всерьез обсуждались предложения разбить окно, вытащить собак и передать их в приют в Таллинн.
“Два кобеля и сука со щенками в одном помещении - это что-то из ряда вон выходящее. На это люди обозлились”, - пояснил волонтер Алексей Непримеров.
Алексей на добровольных началах занимается отловом бродячих собак в Нарве. Он, как и Екатерина Платонова входит в НКО Narva Hüljatud Loomad (“Нарвские брошенные животные”).
По словам Алексея Непримерова, волонтеры предлагали забрать собаку и щенков и даже нашли для них место в собачьей гостинице в Маарду. Представители Narva Kassituba отказались их отдать, но пообещали расселить собак по разным помещениям, что и сделали.
“После этого проблема, как таковая, снялась, - рассуждает Алексей Непримеров. - Но просто эти люди сейчас городской договор получили, конкурс выиграли, официально занимаются отловом - и такие чудеса творят. Надо было хотя бы погуглить, как это делается”.
“Человеку, который далек от приютов, наверное, трудно понять, почему я возмущена, - говорит Екатерина Платонова. - У каждой собаки должен быть вольер. Повезло, что эти три собаки - из одной семьи. А когда ты занимаешься приютом, к тебе в приют попадают разные собаки. Сегодня могут быть три замечательных собаки, полностью адекватных, а завтра тебе придется взять двух неадекватных, агрессивных собак, и ты обязана будешь это сделать. Куда их сажать в этом случае? К этим адекватным - нельзя. Также должен быть карантин, потому что ты можешь нездоровую собаку подобрать”.
Основатель приюта Narva Kassituba Юлия Тущенко недоумевает, почему любители животных устроили такой скандал - собаки с улицы теперь живут в помещении, где раньше располагалась Нарвская художественная школа, а до этого - детский сад. Если здание было построено для детей, как можно говорить, что собаки оказались там в плохих условиях?
Юлия Тущенко рассказала, что эти собаки попали в приют в конце февраля, их подобрали на ул. Раквере около “Мегамаркета”. Две недели назад в приют приходила женщина, которая рассказала, что собаки принадлежат ее бывшему мужу, живущему в Ивангороде. До сих пор бывший хозяин собак так и не объявился.
“Собаки не первый раз прибегают в Нарву, - рассказала Юлия Тущенко. - Девочка родила первого апреля шесть щенков. Собаки занимают два отдельных помещения, между собой очень дружны. Собак в приюте вакцинировали и чипировали. Парням Ральфу и Вульфу ищем дом. Девочке Вирджинии будем искать дом, когда щенки подрастут. У нас есть предложения о передержке для щенков и о помощи в поиске дома из Таллинна, но щенки должны подрасти”.
Хотя Narva Kassituba выиграла городской тендер на отлов бродячих собак, Юлия Тущенко настаивает, что животные, живущие сейчас на ул. Туру, были пойманы еще до этого, и Юлия содержит их на свои средства, а не на городские.
Странная победа в конкурсе
Последние 16 лет отловом бродячих и потерявшихся животных в Нарве занимался приют Grey Dogs из Кохтла-Ярве. Но в этом году приют отказался участвовать в ежегодном городском тендере - его условия были таковы, что работать пришлось бы в убыток.
Конкурс по поиску официального приюта для собак дважды проваливался, и только с третьей попытки удался - свои услуги по отлову собак предложил нарвский приют для кошек Narva Kassituba, запросив цену в 1115 евро за каждую пойманную собаку. В эту сумму входят все услуги, которые могут потребоваться - отлов, транспортировка, стерилизация или, если понадобится, усыпление.
Приют для кошек основала нарвитянка Юлия Тущенко. Сейчас она работает в Департаменте городского хозяйства (в том же самом, что проводил тендеры на отлов животных), руководит входящей в этот департамент Службой охраны порядка - нарвской муниципальной полицией. Из правления приюта Юлия Тущенко формально вышла, оставшись там волонтером.
“Narva Kassituba заключает договор с городом, в условиях тендера прописано, какие должны быть помещения, какая машина должна использоваться, прописано, что они должны реагировать на вызовы в течение полутора часов, что в течение восьми часов они должны выставлять фото пойманной собаки на сайте… По факту, нет помещения, нет машины, нет ничего вообще”, - говорит Екатерина Платонова.
Насколько известно, помещения на ул. Туру приют начал использовать по неофициальной договоренности. Волонтер приюта Narva Kassituba, доктор Нарвской больницы и депутат горсобрания Владимир Тарахтин признает, что Narva Kassituba выиграла конкурс на отлов и содержание бродячих собак, не имея для этого помещения.
“Да, получается так, - сказал он. - Пока используем помещение на улице Туру. Но у нас в городе нет катастрофы с собаками, как это представляет… группа борьбы с Kassituba, не знаю, как еще их назвать. У нас очень мало бродячих собак”.
По мнению Юлии Тущенко, в этом здании достаточно помещений, чтобы содержать там собак, которые будут пойманы на улицах в рамках договора с городом.
Почему в городе почти нет бродячих собак?
Директор приюта Grey Dogs Александр Ключанкин ранее рассказывал Rus.Postimees, что волонтеры Narva Hüljatud Loomad осложняют жизнь официальному приюту - фактически, всю работу по отлову собак и поиску для них хозяев в Нарве они добровольно взвалили на себя. В результате, был договор города и приюта, но вызовов практически не было. Сейчас, с новым официальным приютом повторяется та же история?
“Есть такое, - соглашается Екатерина Платонова. - Мы в свое время сделали огромную ошибку, я согласна с Ключанкиным. Мы стали забирать этих собак сами, думая, зачем их отвозить в приют? Мы здесь их приголубим и сами отдадим хозяину. Мы сами создали эту ситуацию в свое время. Получилось, что город Нарва понял - а делать-то ничего и не надо! Когда до меня это дошло, мы с Алексеем Непримеровым перестали бегать за каждой собакой сами, и каждая собака уезжала в Grey Dogs. Но это было в 2018 году, когда город уже не хотел платить деньги Grey Dogs. У нас в группе в Фейсбуке восемь тысяч человек, и мы сами настроили горожан так, что нужно самим бегать и спасать животных. Вот мы и бегаем, и спасаем. Получается, что договор есть, а собак нет”.
В приюте были кошачьи эпидемии
Волонтер, знакомый с ситуацией в приюте Narva Kassituba, на условиях анонимности рассказал, что сейчас в основном здании приюта на ул. Энергия отсутствует полноценный карантин, из-за чего уже случались эпидемии среди кошек.
“Больные кошки сидят в клетках, но в общем зале, - рассказал волонтер. - Они едят из одних мисок, ходят в один лоток. Во время эпидемии в каждом лотке можно было увидеть глистов или кровь”.
Корреспондент Rus.Postimees таких ужасающих проблем в приюте не обнаружил. Посетителей, пришедших выбрать себе котенка, попросили надеть бахилы. Корреспонденту предложили обработать обувь и руки антисептиком. Но волонтеры подтвердили, что ранее эпидемия действительно была. Юлия Тущенко заверила, что все кошки получили ветеринарную помощь.
Владимир Тарахтин рассказал, что кошачий карантин сейчас организуется в здании на ул. Туру, а не в основном помещении Narva Kassituba на ул. Энергия.
“Потому что тут была инфекция, прямо эпидемия была, и несколько кошек погибло, несколько котят погибло, - рассказал доктор Тарахтин. - Мы лечили их, капельницы делали, ветеринары нам здесь помогали. Слава Богу, сейчас с этим справились. Поэтому тех, которых сейчас отлавливают, мы помещаем на Туру временно. А потом сюда перевезем”.
По словам доктора Тарахтина, принадлежащее городу здание на ул. Туру городские власти не передают организации Narva Kassituba - зданием просто разрешили пользоваться временно, до появления нового приюта.
Нужен полноценный приют
Владимир Тарахтин - депутат от правящей фракции нарвского горсобрания - уверен, что в ближайшем будущем в Нарве появится муниципальный приют для животных - как для кошек, так и для собак. В нем должна быть своя служба отлова бродячих животных и гостиница для животных, чтобы владельцы кошек и собак могли путешествовать, не волнуясь за своих питомцев.
“Я как депутат начинаю вплотную заниматься этим делом, - говорит Тарахтин. - Но сначала мы должны определить порядок содержания животных в городе Нарва. Старый порядок уже устарел. Если новый порядок одобрит горсобрание, у нас будет документ, где сказано и про чипирование, и про необходимость стерилизации животных, чтобы они не плодились бесконтрольно, будут правила выгула собак”.
Владимир Тарахтин настаивает, что проблем с бродячими собаками в городе практически нет. Совсем другая ситуация - с кошками. Только в Narva Kassituba сейчас живут около 200 кошек, а сколько их обитает в городе и, особенно, в садоводствах - неизвестно.
“Целые колонии живут у Балтийской электростанции, около магазинов, около общежитий, была колония на Кренгольме, где кошек начали подкармливать еще работницы мануфактуры. Даже в больнице была нора, в которой я лично отловил кошку с четырьмя котятами. Кошку уже стерилизовали, двоих котят уже отдали. Работа ведется. Но вся надежда на новый приют”.
Екатерина Платонова также считает, что городу придется строить новый приют, но, по ее мнению, причина в том, что Narva Kassituba со взятыми на себя обязательствами не справляется.
“Даже не знаю, что в такой ситуации делать, - рассуждает она. - Grey Dogs уже не будет с Нарвой работать. Наверное, действительно остается только строить муниципальный приют, вкладывать в это деньги”.