Защитники животных ополчились против нарвского приюта для кошек и собак

Директор приюта Grey Dogs Александр Ключанкин ранее рассказывал Rus.Postimees, что волонтеры Narva Hüljatud Loomad осложняют жизнь официальному приюту - фактически, всю работу по отлову собак и поиску для них хозяев в Нарве они добровольно взвалили на себя. В результате, был договор города и приюта, но вызовов практически не было. Сейчас, с новым официальным приютом повторяется та же история?

“Есть такое, - соглашается Екатерина Платонова. - Мы в свое время сделали огромную ошибку, я согласна с Ключанкиным. Мы стали забирать этих собак сами, думая, зачем их отвозить в приют? Мы здесь их приголубим и сами отдадим хозяину. Мы сами создали эту ситуацию в свое время. Получилось, что город Нарва понял - а делать-то ничего и не надо! Когда до меня это дошло, мы с Алексеем Непримеровым перестали бегать за каждой собакой сами, и каждая собака уезжала в Grey Dogs. Но это было в 2018 году, когда город уже не хотел платить деньги Grey Dogs. У нас в группе в Фейсбуке восемь тысяч человек, и мы сами настроили горожан так, что нужно самим бегать и спасать животных. Вот мы и бегаем, и спасаем. Получается, что договор есть, а собак нет”.

В приюте были кошачьи эпидемии

Волонтер, знакомый с ситуацией в приюте Narva Kassituba, на условиях анонимности рассказал, что сейчас в основном здании приюта на ул. Энергия отсутствует полноценный карантин, из-за чего уже случались эпидемии среди кошек.

“Больные кошки сидят в клетках, но в общем зале, - рассказал волонтер. - Они едят из одних мисок, ходят в один лоток. Во время эпидемии в каждом лотке можно было увидеть глистов или кровь”.

Кошки в приюте Narva Kassituba ФОТО: Николай Андреев

Корреспондент Rus.Postimees таких ужасающих проблем в приюте не обнаружил. Посетителей, пришедших выбрать себе котенка, попросили надеть бахилы. Корреспонденту предложили обработать обувь и руки антисептиком. Но волонтеры подтвердили, что ранее эпидемия действительно была. Юлия Тущенко заверила, что все кошки получили ветеринарную помощь.

Владимир Тарахтин рассказал, что кошачий карантин сейчас организуется в здании на ул. Туру, а не в основном помещении Narva Kassituba на ул. Энергия.

“Потому что тут была инфекция, прямо эпидемия была, и несколько кошек погибло, несколько котят погибло, - рассказал доктор Тарахтин. - Мы лечили их, капельницы делали, ветеринары нам здесь помогали. Слава Богу, сейчас с этим справились. Поэтому тех, которых сейчас отлавливают, мы помещаем на Туру временно. А потом сюда перевезем”.

По словам доктора Тарахтина, принадлежащее городу здание на ул. Туру городские власти не передают организации Narva Kassituba - зданием просто разрешили пользоваться временно, до появления нового приюта.

Нужен полноценный приют

Владимир Тарахтин - депутат от правящей фракции нарвского горсобрания - уверен, что в ближайшем будущем в Нарве появится муниципальный приют для животных - как для кошек, так и для собак. В нем должна быть своя служба отлова бродячих животных и гостиница для животных, чтобы владельцы кошек и собак могли путешествовать, не волнуясь за своих питомцев.

“Я как депутат начинаю вплотную заниматься этим делом, - говорит Тарахтин. - Но сначала мы должны определить порядок содержания животных в городе Нарва. Старый порядок уже устарел. Если новый порядок одобрит горсобрание, у нас будет документ, где сказано и про чипирование, и про необходимость стерилизации животных, чтобы они не плодились бесконтрольно, будут правила выгула собак”.

Владимир Тарахтин настаивает, что проблем с бродячими собаками в городе практически нет. Совсем другая ситуация - с кошками. Только в Narva Kassituba сейчас живут около 200 кошек, а сколько их обитает в городе и, особенно, в садоводствах - неизвестно.

Кошки в приюте Narva Kassituba ФОТО: Николай Андреев

“Целые колонии живут у Балтийской электростанции, около магазинов, около общежитий, была колония на Кренгольме, где кошек начали подкармливать еще работницы мануфактуры. Даже в больнице была нора, в которой я лично отловил кошку с четырьмя котятами. Кошку уже стерилизовали, двоих котят уже отдали. Работа ведется. Но вся надежда на новый приют”.

Екатерина Платонова также считает, что городу придется строить новый приют, но, по ее мнению, причина в том, что Narva Kassituba со взятыми на себя обязательствами не справляется.