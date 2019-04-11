Российские СМИ отреагировали на новость о том, что парусник "Седов" не пустили в Эстонию

В Министерстве внутренних дел позже прокомментировали причины, по которым судно получило запрет на вхождение в территориальные воды Эстонии.

«Учебное судно «Седов» не получило разрешение на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма», - сообщила Postimees пресс-секретарь Министерства иностранных дел Сандра Камилова.

«Эстония не признает незаконную аннексию Крыма, и, по нашей оценке, выдача разрешения на вход учебного судна в территориальные воды Эстонии противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма», - добавили в МИД.

Российские СМИ не могли оставить без внимания данную новость. По состоянию на четверг о «недружественном шаге Эстонии» сообщило более 40 русскоязычных новостных порталов. Большинство изданий сошлись во мнении, что имел место недружественный шаг.

Так, депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик заявил в комментарии Российской Газете, что, отказав барку "Седов" в посещении Таллинна из-за керченских курсантов на борту, Эстония нарушила не только нормы взаимовыручки в море, но и оскорбила моряков всего мира.

В связи с новостью о "Седове" в российских СМИ даже появилась следующая карикатура: