Чт, 11.04.2019
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СМИ: умер помощник скончавшегося несколько дней назад экс-главы ФСБ

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Эмблема ФСБ.

ФОТО: AFP / Scanpix

В Госдуме 11 апреля скончался помощник умершего 5 апреля депутата Госдумы, экс-главы ФСБ РФ Николая Ковалева, сообщил "Интерфаксу" источник в нижней палате парламента.

"Скончался помощник депутата Николая Ковалева. Его имя Шамарин Сергей Владимирович, 1957 года рождения. Он скончался сегодня на рабочем месте. Это очень трагическое известие", - сказал собеседник "Интерфакса".

Ковалев был депутатом на протяжении нескольких созывов, до этого он работал в спецслужбах, в 1996-1998 годах возглавлял Федеральную службу безопасности. 8 апреля Ковалев был похоронен на Военном мемориальном кладбище.

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