СМИ: умер помощник скончавшегося несколько дней назад экс-главы ФСБ

В Госдуме 11 апреля скончался помощник умершего 5 апреля депутата Госдумы, экс-главы ФСБ РФ Николая Ковалева, сообщил "Интерфаксу" источник в нижней палате парламента.
"Скончался помощник депутата Николая Ковалева. Его имя Шамарин Сергей Владимирович, 1957 года рождения. Он скончался сегодня на рабочем месте. Это очень трагическое известие", - сказал собеседник "Интерфакса".
Ковалев был депутатом на протяжении нескольких созывов, до этого он работал в спецслужбах, в 1996-1998 годах возглавлял Федеральную службу безопасности. 8 апреля Ковалев был похоронен на Военном мемориальном кладбище.