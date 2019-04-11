Райво Варе о коалиционном договоре: отсутствие конкретики – это хорошо

По словам Варе, абстрактная форма даже лучше: "В течение четырех лет гарантированно у нас будет, скажем так, рецессия, чтобы не сказать кризис, а это приведет к тому, что сильно сократятся денежные возможности. Такие кризисы по нам бьют очень больно, и очень хорошо, что сегодня не принимают на себя обязательств в конкретной цифровой форме. Потому, что, может статься, не будет возможности их осуществить".