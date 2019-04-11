Райво Варе о коалиционном договоре: отсутствие конкретики – это хорошо

Экономический эксперт Райво Варе считает, что подписанный на этой неделе коалиционный договор между Центристской партией, Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и партией "Отечество", исходя из сохранившихся разногласий между партнерами по коалиции, является лучшим из вариантов.
По словам Варе, политики правильно не связали себе руки базарными обязательствами, поэтому еще будет долгая компромиссная борьба, пишет rus.err.ee.
По словам Варе, абстрактная форма даже лучше: "В течение четырех лет гарантированно у нас будет, скажем так, рецессия, чтобы не сказать кризис, а это приведет к тому, что сильно сократятся денежные возможности. Такие кризисы по нам бьют очень больно, и очень хорошо, что сегодня не принимают на себя обязательств в конкретной цифровой форме. Потому, что, может статься, не будет возможности их осуществить".
"Исходя из окружающей среды и исходя из сохранившихся разногласий среди партнеров, это, пожалуй, лучший из вариантов. Не связывать себе руки базарными обязательствами. Будет еще долгая компромиссная борьба, которая будет приводить к каким-то результатам, а где-то - нет", - подчеркнул специалист.