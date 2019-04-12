В Ласнамяэ автобус сбил 12-летнюю девочку, еще одна попала под колеса автомобиля

В 18.52 на улице Кярбери рейсовый автобус MAN Lions City, за рулем которого находилась 51-летняя женщина, сбил 12-летнюю девочку, выбежавшую на нерегулируемый пешеходный переход. Пострадавшую доставили в Таллиннскую детскую больницу. Причины происшествия выясняются.

Позже в Ласнамяэ в ДТП пострадал еще один ребенок: в 19.35 у дома по адресу Раадику, 8b/1, восьмилетняя девочка выбежала на проезжую часть из-за припаркованного во дворе автомобиля. Ребенка сбил Peugeot 308, за рулем которого был 33-летний мужчина. Пострадавшую доставили в Таллиннскую детскую больницу.