Лавры Кокорина и Мамаева не дают покоя: игрок российского топ-клуба избил пешехода

Футболист утром на «Мерседесе» проезжал в Москве по Краснопрудной улице, где загорелся зеленый сигнал светофора для пешеходов. Остановились все автомобили, кроме машины футболиста. Американец Майкл Коу Джон Эли в числе других людей пересекал улицу.

Одна свидетельница сообщает, что «Мерседес» задел мужчину, после чего между сторонами произошла драка. По словам Гулиева, конфликт случился из-за американца, который ударил по машине.

На место происшествия приехали полицейские. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, у него диагностировали перелом костей носа. От госпитализации американец отказался.

В отделении полиции Гулиев предложил потерпевшему оплатить визиты к врачам, дал денег и несколько раз извинился. Майкл в итоге написал заявление, что не имеет претензий.