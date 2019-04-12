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  • Лавры Кокорина и Мамаева не дают покоя: игрок российского топ-клуба избил пешехода

Лавры Кокорина и Мамаева не дают покоя: игрок российского топ-клуба избил пешехода

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5833303 30.03.2019 Spartak's Ayaz Guliev, left, and Akhmat's Ismael Silva Lima struggle for a ball during the Russian Premier-League soccer match between Akhmat Grozny and Spartak Moscow, in Grozny, Russia. Said Tsarnaev / Sputnik

ФОТО: Said Tsarnaev / Sputnik

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев стал участником конфликта с участием гражданина США, передает sports.ru.

Футболист утром на «Мерседесе» проезжал в Москве по Краснопрудной улице, где загорелся зеленый сигнал светофора для пешеходов. Остановились все автомобили, кроме машины футболиста. Американец Майкл Коу Джон Эли в числе других людей пересекал улицу.

Одна свидетельница сообщает, что «Мерседес» задел мужчину, после чего между сторонами произошла драка. По словам Гулиева, конфликт случился из-за американца, который ударил по машине.

На место происшествия приехали полицейские. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, у него диагностировали перелом костей носа. От госпитализации американец отказался.

В отделении полиции Гулиев предложил потерпевшему оплатить визиты к врачам, дал денег и несколько раз извинился. Майкл в итоге написал заявление, что не имеет претензий.

Гулиев приобрел этот «Мерседес», как сообщает источник, в конце 2018 года и более 200 раз нарушил правила дорожного движения. Часть штрафов спортсмен оплатил.

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