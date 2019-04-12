"Арсенал" сделал шаг к финалу Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" в центральном матче вечера сумел в родных стенах обыграть 2:0 итальянский "Наполи". Подопечные Унаи Эмери открыли счет усилиями Аарона Рэмзи на 14-й минуте, на 25-й минуте игрок итальянцев Калиду Кулибали срезал мяч в свои ворота.

Голевая передача Дениса Черышева Гонсалу Гедешу помогла "Валенсии" в гостях сломить в самой концовке матча с "Вильяреалом" сломить сопротивление хозяев поля. "Желтые" удерживали до 90-й минуты ничью 1:1, но Даниэль Васс, а через минуту и Гонсало Гедеш с передачи россиянина установили счет 3:1 в пользу "Валенсии".