Пт, 12.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас

"Арсенал" сделал шаг к финалу Лиги Европы

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BRITAIN-LONDON-FOOTBALL-EUROPA LEAGUE-ARSENAL VS NAPOLI.(190411) -- LONDON, April 11, 2019 ArsenalÃ¢â‚¬â„¢s Aaron Ramsey (C) celebrates scoring the first goal with Sead Kolasinac (L) and Nacho Monreal (R) during the UEFA Europa League Quarter Final First Leg match between Arsenal and Napoli at The Emirates Stadium in London, Britain on April 11, 2019. Arsenal won 2-0. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUBLEAGUE LOGOS OR ''LIVE'' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 45 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUBLEAGUEPLAYER PUBLICATIONS. (Credit Image: Â© Xinhua via ZUMA Wire)

ФОТО: Xinhua / ZUMAPRESS.com

В четверг прошли первые матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Лондонский "Арсенал" в центральном матче вечера сумел в родных стенах обыграть 2:0 итальянский "Наполи". Подопечные Унаи Эмери открыли счет усилиями Аарона Рэмзи на 14-й минуте, на 25-й минуте игрок итальянцев Калиду Кулибали срезал мяч в свои ворота.

Голевая передача Дениса Черышева Гонсалу Гедешу помогла "Валенсии" в гостях сломить в самой концовке матча с "Вильяреалом" сломить сопротивление хозяев поля. "Желтые" удерживали до 90-й минуты ничью 1:1, но Даниэль Васс, а через минуту и Гонсало Гедеш с передачи россиянина установили счет 3:1 в пользу "Валенсии".

"Челси" в гостях обыграл 1:0 пражскую "Славию", а португальская "Бенфика" дома переиграла 4:2 немецкий "Айнтрахт".

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