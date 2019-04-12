Обыски на крупных эстонских предприятиях: подозревают масштабное мошенничество

В частности, обыски были проведены в торгующих сельхозтехникой фирмах Baltic Agro Machinery, Agriland, Tatoli ja Dotnuva Baltic, сообщает Tartu Postimees.

Эти фирмы - одни из крупнейших в Эстонии продавцов сельскохозяйственных машин и оборудования, которые контролируют в этом секторе значительную долю рынка.

Обыски также прошли по месту проживания восьми человек. Полиция задержала четырех человек, которые были отпущены на свободу после дачи показаний.