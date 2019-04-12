Пт, 12.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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  • Обыски на крупных эстонских предприятиях: подозревают масштабное мошенничество

Обыски на крупных эстонских предприятиях: подозревают масштабное мошенничество

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Парад тракторов. Иллюстративное фото.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA / PM/SCANPIX BALTICS

Центральная криминальная полиция во вторник провела обыски в офисах шести связанных с сельским хозяйством предприятий, подозреваемых в сговоре и представлении неверных данных в Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA).

В частности, обыски были проведены в торгующих сельхозтехникой фирмах Baltic Agro Machinery, Agriland, Tatoli ja Dotnuva Baltic, сообщает Tartu Postimees.

Эти фирмы - одни из крупнейших в Эстонии продавцов сельскохозяйственных машин и оборудования, которые контролируют в этом секторе значительную долю рынка.

Обыски также прошли по месту проживания восьми человек. Полиция задержала четырех человек, которые были отпущены на свободу после дачи показаний.

Уголовное производство ведет Департамент конкуренции с целью проверить подозрения, согласно которым ряд предприятий вступили в нарушающий правила конкуренции сговор, когда они представляли ценовые предложения для получения субсидий от PRIA.

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