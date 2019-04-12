Ежегодник КаПо: для раскола общества Россия использует страхи и беспокойство людей

Во вступительном слове генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу поспешил успокоить население: уровень террористической угрозы в стране по-прежнему остается низким, радикализация населения происходит медленно и почти незаметно (?), коррупция имеет единичные проявления. Ответил глава спецслужбы и на вопрос об основном нарративе современной Эстонии: «Как у гражданина и руководителя Полиции безопасности у меня есть четкий и простой ответ: прочитайте преамбулу Конституции, самое главное написано там – сохранение эстонской нации, языка и культуры на века».

«И тут нужно признать, - продолжает Синисалу, - что обеспечение системы ценностей и основных прав и свобод общества невозможно в условиях слабой безопасности». Прежде всего, по мнению главы КаПо, как и многие годы подряд, этим ослаблением занимается наш восточный сосед – Россия, который действует как напрямую, так и косвенно.

Добрая половина ежегодника посвящена деятельности России, всеми доступными способами распространяющей идеи Кремля на территории всей Европы и Эстонии в частности. Главным образом, через так называемые гуманитарные программы, многочисленные конференции, организуемые как в России, так и за ее пределами, и точечные акции, вроде десанта молодых людей из Вятского государственного университета (город Киров), которые осенью 2018 года высадились на Сааремаа, и не имея разрешений и согласований, принялись приводить в порядок памятники, относящиеся ко Второй Мировой войне. Молодых людей остановили, а Департамент защиты памятников старины сделал им соответствующее предписание.

Среди прочего упомянута крайне популярная в Эстонии программа отправки абитуриентов на бесплатное обучение в российские вузы. По версии КаПо, молодые таланты готовят в вербовке. Правда, не уточняется, сколько молодых людей уехали за годы, пока программа действует, и сколько из них действительно вернулись в Эстонию. Интересно было бы знать цифры (а речь, по самым скромным подсчетам, идет о многих сотнях) и должностях, которые обученные молодые специалисты, подготовленные к вербовке, занимают.

Отдельно в ежегоднике рассказывается о двух группах журналистов. Одной «не повезло» - журналисты 5-го питерского канала ехали в Таллинн, чтобы снять репортаж о бывшем президенте Эстонии Тоомасе Хендрике Ильвесе как раз в то время давшего интервью украинскому изданию «Европейская правда» и рассказавшего, что нападение на Эстонию – страну НАТО – без ответа не останется. Журналистов Наталью Кирилову и Игоря Цыгарева остановили в аэропорту, их документы не соответствовали, поэтому им был выдан запрет на въезд.

Планировавшийся сюжет все же вышел на канале через три дня. В этом помог документалист и журналист Олег Беседин, но КаПо получило в распоряжение целый сценарий, согласно которому следовало сообщить, что у Ильвеса есть русские корни – мать и бабушка, а сам бывший президент – Двуликий Янус, при котором произошла Бронзовая ночь.

У журналистов был с собой план. ФОТО: Printscreen из ежегодника КаПо

Другая съемочная группа телеканала «Россия 1» в Эстонию все же проникла, однако инкогнито. Их задачей была съемка свидетелей Иеговы, которые в России признаны экстремистской организацией и запрещены. Полиция безопасности отмечает в ежегоднике, что речь идет о нарушении основных свобод граждан и дискриминации по признакам веры. Сам же репортаж был снят в Эстонии и Финляндии в основном скрытой камерой и высмеивал гонимых и дискриминируемых верующих. Оба журналиста – Елена Ерофеева и Павел Костиков – имеют теперь пятилетний запрет на въезд в Эстонию.

Сюжет о свидетелях Иеговы снимали скрытыми камерами. ФОТО: Printscreen из ежегодника КаПо

Говоря о более жесткой работе России, Капо напоминает о разоблаченных шпионах, работавших на ФСБ и ГРУ. В числе прочего, упомянут и Денис Метсвавас с отцом Павлом Волиным. К сожалению, ничего нового о бывшем кадровом военном не рассказали, отметив лишь, что Метсаваса завербовали в 2007 году, а мотивы, по которым он годами предавал родину, со временем менялись.