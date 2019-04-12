Ежегодник КаПо: китайские спецслужбы тоже пытаются вербовать

В представленном сегодня ежегоднике Полиции безопасности рассказывается и о попытках китайских спецслужб добраться до жителей Эстонии.
«Российские спецслужбы не являются единственными, кто пытается подловить наивных эстоноземельцев, - пишут представители КаПо. – Против жителей Европейского союза все чаще начали предприниматься попытки вербовки со стороны разведки Китая - через интернет». Контрразведчики уточнили, что с государственными чиновниками и специалистами пытаются сблизиться в виртуальной среде и заманивают предложениями хорошо оплачиваемой работы и оплаченными поездками за рубеж.
КаПо предупреждает: «Работающие в Китае фирмы реально не заинтересованы платить тысячи евро только за обзоры открытых источников. По данным Полиции безопасности, за таким предложениями стоят китайские спецслужбы, и часто кажущееся невинным составление выводов и анализов за деньги может привести к глубокому сотрудничеству, когда уже требуют выдать государственную тайну или предоставить иную конфиденциальную информацию».