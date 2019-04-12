Ежегодник КаПо: беженцы в Эстонии не приживаются и не интегрируются

В обнародованном сегодня ежегоднике Полиции безопасности отдельная глава отведена теме беженцев и обязанности Эстонии принять определенное количество людей, бежавших из зон боевых действий и попросивших о предоставлении убежища.
По данным КаПо, по состоянию на конец 2018 года в Эстонию были перемещены из Турции, Греции и Италии 206 военных беженцев. «Мы являемся страной, которая до перемещения человека в Эстонию проводит с ним собеседование: его цель - выявление связанной с беженцами возможной угрозы безопасности и общественному порядку, а также их способности влиться в общество. Основанием для отказа в приеме являются сомнения в истинности сказанного человеком, связь с радикальными группировками или выявленные препятствия для интеграции человека в эстонское общество. В результате проверок от перемещения в Эстонию и размещения здесь добровольно отказался 421 иммигрант, не говоря уже о тех, которых мы исключили после первичного анализа личных данных».
Представители спецслужб рассказали, что принимающиеся до сих пор военные беженцы своей деятельностью не угрожали безопасности Эстонии, но с ними возникали иные проблемы: «Положительных примеров интеграции военных беженцев пока мало. Эстонский язык учат многие, но успешность в освоении языка среди совершеннолетних умеренная. Лишь у меньшинства есть постоянное рабочее место. Некоторые нарушали в Эстонии правопорядок. Совершались кражи и тяжкое физическое насилие. Почти половина принятых в Эстонии беженцев покинули страну. Одна семья вернулась в Ирак, а остальные уехали в другие страны ЕС».