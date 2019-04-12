World Press Photo назвал снимком 2019 года фото плачущей девочки

Возмущение общественности, вызванное этой фотографией, в итоге привело к отмене принудительного разделения взрослых мигрантов и их детей, введенного администрацией США. Агентство AFP уточняет, что семья Санчес не подверглась такому разделению.

Джон Мур летом 2018 года сопровождал американских пограничников. 12 июня на границе с Мексикой была задержана группа нелегальных беженцев, среди которых оказались Сандра и Янела Санчес. "Я видел страх на их лицах, в их глазах", - заявил Мур по окончании церемонии в Амстердаме, отметив, что проблема миграции и беженцев сегодня злободневна не только в США, но и во всем мире.

Награду World Press Photo за лучшую фотоисторию получил нидерландец Питер тен Хупен - за сюжет с нелегальными мигрантами, также пытающимися пересечь границу США и Мексики