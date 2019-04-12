Пт, 12.04.2019
Необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Кристина Каллас
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Эстония планирует принять чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 года

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Alina Zagitova

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Эстонский союз конькобежцев подал заявку на проведение чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года. Выборы страны-хозяйки ЧЕ пройдут осенью этого года, передает rus.err.ee.

Если поданная Эстонским союзом конькобежцев заявка окажется успешной, турнир пройдет в таллиннском ледовом холле "Тондираба".

Генеральный секретарь организации Гуннар Куура заявил в интервью ERR, что преимуществом эстонской заявки, направленной Международному союзу конькобежцев, является богатый опыт проведения в Таллинне международных турниров, включая европейское первенство 2010 года.

Соперники Эстонии за право принять лучших фигуристов Европы определятся после 15 апреля.

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