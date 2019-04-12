Ежегодник КаПо: разоблачена банда торговцев оружием

КаПо подчеркивает необходимость борьбы с бизнесом, основанном на приведении переделанного в непригодное для использования оружия в прежнее состояние, чтобы оно стало пригодным для стрельбы. Таким реактивированным оружием в Европе пользовались и террористы.

«9 мая 2018 года Тартуский уездный суд вынес обвинительный приговор по делу, согласно которому группа людей до осени 2017 года занималась незаконным приобретением, хранением и продажей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. У центральной фигуры этой истории, ранее неоднократно судимого жителя Тарту Игоря Крикухина и еще 15 человек в рамках следствия изъяли более 19 000 патронов разного калибра, 73 единицы огнестрельного оружия, 42 ствола, 1056 унитарных комплектов для стрельбы, ружье, 12 электродетонаторов», - говорится в ежегоднике.