Ежегодник КаПо: разоблачена банда торговцев оружием

В обнародованном сегодня ежегоднике Полиции безопасности утверждается, что приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства в Эстонии становится все сложнее. И все же в прошлом году из оборота изъяли 6,7 кг веществ, три взрывных устройства, изготовленных заводским способом (гранаты, мины), 13 единиц огнестрельного оружия, два глушителя и 2721 патронов разного калибра.
КаПо подчеркивает необходимость борьбы с бизнесом, основанном на приведении переделанного в непригодное для использования оружия в прежнее состояние, чтобы оно стало пригодным для стрельбы. Таким реактивированным оружием в Европе пользовались и террористы.
«9 мая 2018 года Тартуский уездный суд вынес обвинительный приговор по делу, согласно которому группа людей до осени 2017 года занималась незаконным приобретением, хранением и продажей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. У центральной фигуры этой истории, ранее неоднократно судимого жителя Тарту Игоря Крикухина и еще 15 человек в рамках следствия изъяли более 19 000 патронов разного калибра, 73 единицы огнестрельного оружия, 42 ствола, 1056 унитарных комплектов для стрельбы, ружье, 12 электродетонаторов», - говорится в ежегоднике.
Однако есть и чему порадоваться: в прошлом году не прогремело ни одного взрыва, требовавшего вмешательства КаПо. «В результате нашей многолетней работы и работы других правоохранительных органов общее количество взрывов остается стабильно маленьким. В течение последних лет в Эстонии гремит до четырех взрывов в год, расследованием которых должна заниматься Полиция безопасности».