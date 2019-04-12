Ежегодник КаПо: на чем погорели руководители железной дороги Федоренко и Балыбин

Речь идет о члене правления AS Eesti Raudtee Сергее Федоренко и члене правления дочернего предприятия AS Vopak E.O.S. фирмы AS E.R.S. Сергее Балыбине, которые были задержаны 15 декабря 2017 года.

Задержание Сергея Федоренко и Сергея Балыбина. Оба признаны виновными в коррупции. ФОТО: Printscreen из ежегодника КаПо

В их деле фигурирует и высокопоставленный руководитель Российской железной дороги Анатолий Краснощек, за посредничество в даче взятки которому в том числе осужден Федоренко. На территории Эстонии AS E.R.S. оказывает услуги железнодорожной логистики и предоставляет железнодорожный транспорт, кроме того, вместе с AS Vopak E.O.S. фирма перевозит грузы.

«Для того чтобы AS E.R.S. мог доставить желаемое количество связанного с AS Vopak E.O.S. груза из России в Эстонию, представителям предприятия нужно было каждый месяц подавать в РЖД ходатайство, в котором указывалось, какой товар, в каком количестве и через какие станции хотят перевезти из России в Эстонию», - рассказывает ежегодник.

После этого РЖД отправляло запрос эстонским коллегам, уточняя, в каком объеме они готовы организовать перевозку грузов на территории Эстонии: «Со стороны AS Eesti Raudtee Сергей Федоренко подтверждал РЖД, что через территорию Эстонской Республики груз можно провезти, и составлял график движения. За эту работу Балыбин при встречах с Федоренко выплатил ему взяток на сумму в 171 902 евро. Благодаря его должности у Федоренко был хороший контакт с Анатолием Краснощеком, который является заместителем директора РЖД в области управления и координации экономической деятельности. Ему подчиняется и отдел, задачей которого является организация международных перевозок грузов и выдача соответствующих подтверждений для этого, а также общение с представителями железных дорог других стран».

В ежегоднике утверждается, что по просьбе Сергея Балыбина Федоренко встречался в России с Краснощеком и предложил ему за деньги утвердить дополнительные планы для AS E.R.S., также были оговорены точные обстоятельства выплат. «Через несколько дней доверенное лицо Балыбина передал Краснощеку в Москве взятку в размере 72 500 евро».