Ежегодник КаПо: на чем погорели руководители железной дороги Федоренко и Балыбин

В обнародованном сегодня ежегоднике Полиции безопасности раскрыты подробности коррупционной истории двух руководителей железной дороги, осужденных за получение взяток. Отмечается, что оба фигуранта имели настолько безупречную репутацию, что их разоблачение стало большим шоком для коллег и верховного руководства государственного предприятия.
Речь идет о члене правления AS Eesti Raudtee Сергее Федоренко и члене правления дочернего предприятия AS Vopak E.O.S. фирмы AS E.R.S. Сергее Балыбине, которые были задержаны 15 декабря 2017 года.
В их деле фигурирует и высокопоставленный руководитель Российской железной дороги Анатолий Краснощек, за посредничество в даче взятки которому в том числе осужден Федоренко. На территории Эстонии AS E.R.S. оказывает услуги железнодорожной логистики и предоставляет железнодорожный транспорт, кроме того, вместе с AS Vopak E.O.S. фирма перевозит грузы.
«Для того чтобы AS E.R.S. мог доставить желаемое количество связанного с AS Vopak E.O.S. груза из России в Эстонию, представителям предприятия нужно было каждый месяц подавать в РЖД ходатайство, в котором указывалось, какой товар, в каком количестве и через какие станции хотят перевезти из России в Эстонию», - рассказывает ежегодник.
После этого РЖД отправляло запрос эстонским коллегам, уточняя, в каком объеме они готовы организовать перевозку грузов на территории Эстонии: «Со стороны AS Eesti Raudtee Сергей Федоренко подтверждал РЖД, что через территорию Эстонской Республики груз можно провезти, и составлял график движения. За эту работу Балыбин при встречах с Федоренко выплатил ему взяток на сумму в 171 902 евро. Благодаря его должности у Федоренко был хороший контакт с Анатолием Краснощеком, который является заместителем директора РЖД в области управления и координации экономической деятельности. Ему подчиняется и отдел, задачей которого является организация международных перевозок грузов и выдача соответствующих подтверждений для этого, а также общение с представителями железных дорог других стран».
В ежегоднике утверждается, что по просьбе Сергея Балыбина Федоренко встречался в России с Краснощеком и предложил ему за деньги утвердить дополнительные планы для AS E.R.S., также были оговорены точные обстоятельства выплат. «Через несколько дней доверенное лицо Балыбина передал Краснощеку в Москве взятку в размере 72 500 евро».
28 марта 2018 года Харьюский уездный суд в порядке договорного производства признал Сергея Федоренко виновным в получении взяток и посредничестве и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Также он должен выплатить в пользу государства 117 000 евро. 5 июня в рамках договорного производства Харьюский уездный суд признал Сергея Балыбина виновным в совершении описанного выше преступления и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, обязав выплатить в пользу государства 113 000 евро.