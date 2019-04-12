Вот это цифры! Смотрите, кто в Эстонии зарабатывает больше членов Рийгикогу

Зарплата только что избранных членов Рийгикогу составит 4009 евро. Больше этого в Эстонии могут зарабатывать лучшие руководители в сфере информационно-коммуникационных технологий, где верхняя граница зарплаты у десятой части высокооплачиваемых работников составляет 4170 евро.

За год также значительно повысилась зарплата лучших менеджеров по продажам и разработчиков программного обеспечения, брутто-зарплата которых приблизилась к границе 4000 евро. Уровень зарплат менеджеров по продажам, 90% из которых ниже, а 10% - выше, составляет 3902 €, у финансовых менеджеров - 3832 €, а у разработчиков программного обеспечения - 3818 €. Таким образом, лучшие специалисты в сферах продаж, инфотехнологии и финансов могут зарабатывать на нынешнем рынке труда больше, чем члены Рийгикогу.

Однако высокую зарплату в Эстонии можно зарабатывать и в других сферах: например, брутто-зарплата лучших руководителей строительных проектов составляет более 3600 евро (3627 €), лучших специалистов по продажам - 3600 €, а менеджеров по маркетингу - 3500 €. Брутто-зарплату более 3000 евро получают и лучшие менеджеры по персоналу (3190 €).

«Несмотря на то, что в последние годы зарплаты росли быстро, своей зарплатой довольна всего треть (35%) работников, и это по-прежнему вынуждает работодателей корректировать уровни зарплат, - сказал пресс-секретарь крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. - По всей видимости, среди высокооплачиваемых талантов мы увидим многих работников сфер ИТ, продаж и строительства по той причине, что на эти профессии очень сложно найти замену на нынешнем рынке труда. Поэтому при найме подходящего работника придется предложить более высокую зарплату, чем существует сейчас».

«Однако, чтобы переманить таланты, не всегда достаточно высокой зарплаты. Если зарплата обеспечивает уровень удовлетворенности работника, то, как показывают исследования, чтобы его переманить, необходимо предложить работнику зарплату существенно больше - примерно на 30%. Поскольку многие работодатели не могут идти в ногу с таким высоким ростом зарплат, они пытаются повысить привлекательность должности гибкими возможностями работы, долевым участием и акционерными программами», - добавил Хенри Аувяэрт.

90-й процентиль брутто-зарплаты, или 10%-я граница наиболее высокооплачиваемых работников:

Должность 90-й процентиль (брутто-зарплата) Изменение за год Менеджер в сфере информационно-коммуникационных технологий 4 170 € +9% Менеджер по продажам 3 902 € +32% Финансовый руководитель 3 832 € - 2% Разработчик программного обеспечения 3 818 € +12% Руководитель строительного проекта 3 627 € +34% Высококвалифицированный специалист по продаже 3 600 € -2% Менеджер по маркетингу 3 500 € +17% Менеджер по персоналу 3 190 € +6% Инженер-механик 2 760 € +10% Системный администратор 2 653 € -6% Бухгалтер 2 400 € +4% Преподаватель университета 2 289 € +20% Шеф-повар 1 826 € -2%

Источник: Онлайн-база данных Агентства по исследованию зарплат

Уровни зарплат высших государственных служащих:

Должность Брутто-зарплата Президент 6 168 € Премьер-министр 6 168 € Министр 5 243 € Член Рийгикогу 4 009 €