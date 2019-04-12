С точки зрения британцев, его грех состоит в том, что он пытался расширить границы журналистики, собирая секреты, которые Вашингтон не смог защитить. Кроме того, он семь лет находился в «виртуальном заключении». Самым простым решением стала бы его скорейшая депортация на родину - в Австралию.

Видеоролики, переданные Ассанжу американским солдатом Челси Мэннинг и опубликованные в WikiLeaks, стали журналистской сенсацией. Они продемонстрировали, как американские самолеты буднично убивали людей в Ираке, то есть, по сути, эти документы представляли общественную ценность. Но решение WikiLeaks опубликовать полный архив дипломатических документов без купюр подверглось широкому осуждению. До этого сайт некоторое время сотрудничал с некоторыми СМИ, в числе которых был и Guardian.

Деятельность Ассанжа указывает на то, что в настоящий момент нет правил для обуздания интернет-анархии. Огромные государственные ресурсы выделяются на те же задачи, которыми Ассанж занимался в качестве фрилансера. По сравнению с предполагаемой активностью в киберпространстве правительств Китая и России и, вероятно, Британии, Ассанж - просто мелкая сошка.

Ассанж считает, что десять лет назад WikiLeaks стал предтечей новой эры демократического сознания. Он полагает, что деятельность правительств, проводимая от лица своих граждан, должна быть публичной.

Это было нереально тогда и опасно сейчас. У правительств должны быть секреты, и у них есть право максимально их защищать. Но и общественности нужны заверения, что секреты простых людей не окажутся в чьих-то руках, отмечает автор.

Угроза свободе исходит не от Ассанжа или американского Агентства национальной безопасности. Ей угрожают могущественные корпорации мира. Осмелится ли когда-нибудь Вашингтон отправить за решетку воротил из Силиконовой долины? Пресное выступление Марка Цукерберга перед комитетом американского Конгресса не является демонстрацией его ответственности перед всем миром.

Так или иначе, демократическим государствам необходимо ввести новые методы для редактирования, установления подлинности и опознавания материалов, размещаемых в интернете. Им не нужно бояться цензуры. Ставшие привычными законы о клевете и распространении ложной информации не отвечают необходимым требованиям. Аналогичные проблемы возникали на заре становления печатных СМИ. Сейчас все работает, как часы. И однажды грехи Джулиана Ассанжа будут казаться пустяком, резюмирует Дженкинс.

Ассанж - народный герой или марионетка Кремля?

Кем считать Ассанжа - народным героем или марионеткой Кремля? Таким вопросом задается обозреватель Daily Telegraph Кон Кохлин.

Весьма запоздалый арест Джулиана Ассанжа за нарушение условий освобождения под залог теперь повышает вероятность того, что ему будут предъявлены более серьезные обвинения. Активиста, которому нравится позиционировать себя в качестве борца за права человека, могут обвинить в том, что он больше, чем просто кремлевский прихвостень, пишет Кохлин.

Пока Ассанжу предъявлено обвинение лишь в соучастии в похищении секретных документов. Однако Кон Кохлин считает, что этим дело не ограничится. Он указывает, что ранее стало известно, что министерство юстиции США тайно возбудило уголовное дело в отношении Ассанжа в связи с его вероятной причастностью к утечке электронных писем Хиллари Клинтон во время американской президентской кампании 2016 года.

Власти США уверены, что материалы, которые, как полагают некоторые в Соединенных Штатах, подорвали шансы Клинтон на победу над Дональдом Трампом, были добыты российскими хакерами, которые затем передали их для публикации WikiLeaks, отмечает автор.

Главным его мотивом, которым он был движим семь лет назад, обращаясь за убежищем в посольство Эквадора, был страх, что его экстрадируют в США по обвинению в оказании содействия Брэдли Мэннингу [сейчас Челси Мэннинг], признанному виновным в краже секретных документов, касавшихся военных действий в Ираке и Афганистане. Мэннинга приговорили к 35 годам тюрьмы.

Многие из этих документов были опубликованы WikiLeaks, из-за чего у американского правосудия появились вопросы к Ассанжу. Как теперь стало известно, его опасения были не напрасны. Полиция подтвердила, что его арестовали по просьбе американских властей, которые хотели бы добиться его экстрадиции в США, где ему придется ответить на многочисленные обвинения, отмечает обозреватель.

Понятно, что пока Вашингтон помешан на подозрениях о причастности России к победе Трампа, Ассанжу придется отвечать на очень серьезные вопросы, если американским властям удастся добиться его экстрадиции, резюмирует Кохлин.

Следующего премьера Британии могут выбрать 50 тысяч человек. Это возмутительно

О политической системе Британии на фоне политических неудач Терезы Мэй и Брекзита размышляет обозреватель Times Филип Коллинз.

«Мне кажется возмутительным, что партия тори вскоре изберет нового премьер-министра, который попытается спасти унылый процесс Брекзита. Членство в Консервативной партии сократилось до 120 тыс. человек. Предположим, что 80% примут участие [в выборах нового лидера] и разница в голосах в пользу кандидатов будет минимальной. Это будет означать, что в критический момент, когда страна находится на перепутье, премьер-министра Великобритании выберут менее 50 тыс. человек. Честно говоря, я не верю, что эти люди сделают правильный выбор, и им вообще не следовало бы разрешать это делать», - уверен автор.

Наказание в виде провала на выборах, скорее всего, ждет тори уже в самое ближайшее время. Если партии придется участвовать в выборах в Европарламент, она с треском провалится. Консерваторы стойко ассоциируются с партией Брекзита, и, если им не удастся добиться обещанного, им можно просто свернуть деятельность.

Брекзит был безобразно глупой идеей, и задачей лидеров партии на тот момент было не капитулировать перед бесконечными жалобами ее членов (как сделал Дэвид Кэмерон), а найти дипломатические слова, чтобы отправить их подальше, полагает обозреватель.

Меньше 1% жителей Британии состоят в какой-либо партии. Британская демократия только выиграла бы, если бы партия тори вернула систему, существовавшую до 1998 года, когда ее рядовые члены не решали, кто станет их лидером в парламенте.

Тридцать лет назад партийных в стране было в четыре раза больше. Политические партии все больше отдаляются от простых людей. Не все с этим согласятся, но правда заключается в том, что демократический процесс не должен осуществляться на уровне партийного членства. Централизованные партии скорее прислушаются к мнению широкой общественности, потому что ее лидеры будут меньше опасаться своих товарищей по партии, пишет Коллинз.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com.