Джулиан Ассанж.

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В обзоре британской прессы 12 апреля:

Не нужно бояться цензуры в интернете

Впервые за последнее время первые полосы британских газет посвящены не Брекзиту. Главной темой этого дня стал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Колумнист Guardian Саймон Дженкинс считает, что на сегодняшний день Ассанж - мелкая рыбешка по сравнению с тем, чем занимаются в киберпространстве некоторые государства.

В истории с выдворением Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне есть странная ирония. Он считал себя борцом за правду на просторах безбрежного интернета, где люди могут устанавливать свои собственные правила. Теперь же ему понадобились безопасная граница, дружелюбный судья и юридическая защита.

В 2012 году Ассанж обратился за убежищем в посольство Эквадора. Он скрывался не от разъяренного правительства США, которое мечтало отомстить ему за то, что он выложил миллион секретных документов в интернет, а от шведского ордера на арест по обвинению в попытке изнасилования (которую он всегда отрицал). Два года назад шведы отозвали ордер и приостановили расследование, а после смены власти в Эквадоре начались переговоры о его выселении, отмечает автор.