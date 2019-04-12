Видео: папа римский Франциск поцеловал ноги лидерам этой страны. Почему?

В издании отметили, что папа Франциск обратился к президенту страны Сальве Киире, а также его экс-заместителю Риеке Мачаре, который стал лидером повстанцев, и троим вице-президентам, призывая их продолжить перемирие, которое было согласовано ранее, пишет "Буквы".

"Я прошу вас, как братьев, остаться в мире. Я прошу вас всем сердцем, давайте идти вперед. Будет много проблем, но они не одолеют нас. Решите свои проблемы", - призвал понтифик.

Лидеры Южного Судана были шокированы, когда 82-летний глава Римско-католической церкви, страдающий хронической болью в ногах, с трудом встал на колени, чтобы поцеловать туфли двух главных противников и нескольких других людей в комнате.

Свое заявление Папа сделал на фоне общей обеспокоенности военным переворотом в Судане, предполагая, что этот факт может поставить под угрозу ранее подписанное мирное соглашение, положившее конец пятилетней гражданской войне.

Как известно, Ватикан собрал лидеров Южного Судана для молитвы и проповеди в течение 24 часов в резиденции Папы.

До этого Папа выступил с заявлением, напомнив, что жители Южного Судана были истощены войной, потому правительство призвано создавать новый порядок, основанный на справедливости и мире. Также лидер католической церкви отметил, что готов лично приехать в Южный Судан, чтобы говорить с людьми о мире.