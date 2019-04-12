Кадыров рассчитывает, что «Газпром» простит чеченцам долги, как Путин прощает их африканцам

Между тем в компании «Газпром межрегионгаз Грозный» сначала заявили, что списания 9 млрд долгов для жителей Чечни не было, поскольку сумму из судебного решения публично не озвучивали. В то же время о задолженности в 9 млрд рублей говорилось в изначальной версии заметки прокуратуры Чечни. В газовой компании также пояснили, что долги чеченских потребителей накопились сравнительно недавно - в период с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 года.

11 апреля 2019 года стало известно, что Верховный суд Чечни отменил решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики. «Решение Заводского районного суда города Грозного отменить, принять новое решение. Исковые требования заместителя прокурора удовлетворить частично», - сказал председательствующий судья.

Исковые требования касаются необходимости проведения инвентаризации при взыскании долгов, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций. Прокуратура Чечни заявляла, что «Газпром межрегионгаз Грозный» не проводил ежегодную инвентаризацию долгов за газ среди жителей республики с 2013-го по 2018 год и не составлял документы, необходимые для списания дебиторской задолженности, которая стала безнадежной к взысканию.

Списание долгов под предлогом помощи голодным африканским детям

Российская щедрость, о которой говорил Кадыров, неоднократно демонстрировалась по отношению к африканским странам, например к Мозамбику. Москва списывала долги Мозамбика, и снова давала деньги в долг местным чиновникам, которые подозреваются в коррупции.

В 1999 году Россия как член Парижского клуба кредиторов приняла решение о списании 90% задолженности Мозамбика. Всего тогда, через год после собственного дефолта, РФ списала 14 миллиардов долларов целой группе стран, прежде всего африканских.

«Счастливчиками», прочувствовавшими на себе «щедрость российской души», стали Танзания, Бенин, Мали, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Гвинея, Чад, Йемен, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне (не считая Мозамбика). Каждому из этих государств списали 60-90% долга, писал "Коммерсант".

В 2013 году власти России и Мозамбика подписали межправительственное соглашение об использовании оставшейся части долга, оценивавшейся тогда в 144 миллиона долларов, на финансирование проектов в области развития Мозамбика.

Окончательно избавившись от долгов перед РФ, Мозамбик сразу же одолжил у швейцарского банка Credit Suisse и российского банка ВТБ еще большую сумму - 2 миллиарда долларов. А после дефолта новый долг тоже стали списывать под предлогом финансирования гуманитарных и социальных проектов в Мозамбике. В дальнейшем американские и британские следователи выяснили, что взятые в кредит при участии ВТБ деньги были частично похищены.

В июле 2017 года руководители крупнейшей в мире гуманитарной организации Всемирная продовольственная программа (ВПП), действующей при ООН, подписали с Министерством экономики и финансов Мозамбика меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым на финансирование Национальной программы школьного питания предлагалось из долга перед Россией на протяжении пяти лет ежегодно выделять по 8 млн долларов. В сообщении российского посольства в Мапуту отмечалось, что эти деньги не только помогут в решении проблемы хронического недоедания в Мозамбике, но и дадут возможность привлечь больше детей в школы.

Согласно прошлогодним расчетам ВПП, выделяемые деньги позволят в течение пяти лет обеспечивать питанием 150 тысяч мозамбикских учащихся. «Инновационный шаг России по конвертации долга поможет накормить целое поколение школьников в Мозамбике», - заявили в ВПП, расхваливая российскую щедрость и приверженность гуманизму.