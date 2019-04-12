Эксперт: строительство школ и других общественных объектов не обойдется без украинцев!

По словам Мартина Вахтера, физически невозможно одновременно строить такие крупные государственные объекты, как Rail Baltic, эстонско-российскую границу и четырехполосное шоссе Таллинн-Тарту, и в то же время прекратить использовать в Эстонии иностранную рабочую силу.

«Цены на строительство сейчас находятся на своем пике именно из-за нехватки рабочей силы. Государственные и частные компании при планировании не учли этого обстоятельства, и строительство может остановиться. В Эстонии не хватает строителей даже с учетом повышения их заработной платы», - сказал Вахтер.

По словам Мартина Вахтера, например, в Кохила сейчас одновременно строится многоквартирный дом, детский сад, центр семейных врачей и расширяется здание школы. Без украинцев, с помощью частного капитала и благодаря рыночному спросу, многоквартирный дом, вероятно, будет завершен, но вот общественные объекты будут стоять на месте.Что-то в конце концов будет построено, но результат больше не соответствует первоначальным планам и ожиданиям», - сказал Вахтер.

«Если мы не хотим присутствия трудовых мигрантов на наших стройплощадках, то должны учесть, что все будет дороже, сложнее и выглядеть, вероятно, не самым лучшим образом», - добавил Вахтер.

«СМИ создают впечатление, что ежегодно в Эстонию будут приезжать по меньшей мере 20 000 новых трудовых мигрантов, плюс к уже имеющимся. Но это не так, потому что у иностранных строителей нет вида на жительство, и они, закончив объект, возвращаются домой », - сказал Вахтер и добавил, что иностранцы выполняют работу, которую мы не хотим делать.

«Другое распространенное утверждение заключается в том, что иностранным строителям платят копейки. Сумма, которую генеральный подрядчик платит субподрядчику, не зависит от того, кто работает на строительстве объекта. Если субподрядчик нанял рабочих через польского посредника, деньги перечисляются посредникам, и налог на рабочую силу уходит из Эстонии. Поэтому было бы более разумным оформлять иностранцам краткосрочную рабочую визу, а не кормить посредников», - сказал Вахтер.

«Из выступлений некоторых политиков складывается впечатление, что по Эстонии бродят тысячи безработных местных строителей, которых не хотят брать на работу, потому что иностранцев нанимать дешевле. Это не тот случай. Рабочих просто нет. Как и в других секторах, заработная плата строителей выросла быстро. Она настолько высока, что некоторые строители уже возвращаются из Финляндии, но делают это недостаточно быстро», - добавил Вахтер.