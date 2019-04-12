Пт, 12.04.2019
Убежден, что у Эстонии слишком большой госбюджет. И это проблема. Олег Осиновский
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  • Будущий министр внешней торговли: главные шоссе надо построить, даже если потребуется кредит

Будущий министр внешней торговли: главные шоссе надо построить, даже если потребуется кредит

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Марти Куузик.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Строительство крупных инфраструктурных объектов, включая четырехполосные шоссе на основных направлениях, способствует общему развитию страны, поэтому такие объекты необходимо строить, даже если государству потребуются для этого кредитные средства. Об этом в пятницу заявил вероятный будущий министр внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик (партия EKRE) в утренней передаче Terevisioon на телеканале ETV.

«Если время подходящее и есть хорошая цель, на которую потратить кредитные средства, можно более гибко подойти к формальным критериям», - сказал Куузик в ответ на вопрос о том, будет ли новое правительство поддерживать структурное равновесие госбюджета, передает Rus.ERR.

«Если кредит служит цели и важен для развития Эстонии, то я поддерживаю [взятие кредита]» - пояснил он, добавив, что если просто на проедание, то не поддерживает.

 «Почему не отстраиваются основные государственные шоссе?» - спросил Кузик, добавив, что такие дороги повысят безопасность дорожного движения и оживят экономику.

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