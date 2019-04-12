Будущий министр внешней торговли: главные шоссе надо построить, даже если потребуется кредит

«Если время подходящее и есть хорошая цель, на которую потратить кредитные средства, можно более гибко подойти к формальным критериям», - сказал Куузик в ответ на вопрос о том, будет ли новое правительство поддерживать структурное равновесие госбюджета, передает Rus.ERR.

«Если кредит служит цели и важен для развития Эстонии, то я поддерживаю [взятие кредита]» - пояснил он, добавив, что если просто на проедание, то не поддерживает.