КаПо: ФСБ наняла местного жителя для слежки за погранохраной Эстонии

Дмитрий Козлов. ФОТО: Facebook

В обнародованном в пятницу ежегоднике Департамента полиции безопасности сообщается, что подозрения Козлову, обладающему эстонским и российским гражданством, были предъявлены в ноябре прошлого года.

20 марта этого года Тартуский уездный суд приговорил Козлова к трем с половиной годам тюрьмы за направленные против эстонского государства связи.