Пт, 12.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
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  • КаПо: ФСБ наняла местного жителя для слежки за погранохраной Эстонии

КаПо: ФСБ наняла местного жителя для слежки за погранохраной Эстонии

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Шпион.

ФОТО: Artur Kuus

Тартуский уездный суд приговорил к трем с половиной годам тюрьмы агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) Дмитрия Козлова.

Дмитрий Козлов.

ФОТО: Facebook

В обнародованном в пятницу ежегоднике Департамента полиции безопасности сообщается, что подозрения Козлову, обладающему эстонским и российским гражданством, были предъявлены в ноябре прошлого года.

20 марта этого года Тартуский уездный суд приговорил Козлова к трем с половиной годам тюрьмы за направленные против эстонского государства связи.

ФСБ завербовала Козлова для тайного сотрудничества, чтобы в том числе получать информации о расположенных в зоне работы Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны и связанных с охраной границы зданиях, работниках, транспортных средствах, технике и режиме погранохраны, сообщается в ежегоднике.

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