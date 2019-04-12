КаПо: ФСБ наняла местного жителя для слежки за погранохраной Эстонии

Тартуский уездный суд приговорил к трем с половиной годам тюрьмы агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) Дмитрия Козлова.
В обнародованном в пятницу ежегоднике Департамента полиции безопасности сообщается, что подозрения Козлову, обладающему эстонским и российским гражданством, были предъявлены в ноябре прошлого года.
20 марта этого года Тартуский уездный суд приговорил Козлова к трем с половиной годам тюрьмы за направленные против эстонского государства связи.
ФСБ завербовала Козлова для тайного сотрудничества, чтобы в том числе получать информации о расположенных в зоне работы Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны и связанных с охраной границы зданиях, работниках, транспортных средствах, технике и режиме погранохраны, сообщается в ежегоднике.