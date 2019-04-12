Кылварту не обойтись без Ратаса, а Ратасу – без Кылварта

У Михаила Кылварта есть возможность начать создавать собственную большую политическую команду, пишет Postimees.
Вчера лидер центристов Юри Ратас внес свою лепту в плату за создание коалиции между Центристской партией, «Отечеством» и EKRE: прежний председатель городского собрания, крупнейший поставщик голосов для Центристской партии Михаил Кылварт избран мэром Таллинна. Он получил 45 голосов «за», а это больше, чем центристов в горсобрании.
Набравший на парламентских выборах больше 17 000 голосов, а на местных выборах в 2017 году - более 24 000 голосов Кырвалт с такими показателями стал самым сильным представителем русскоязычных избирателей в Центристской партии. Но выбравшие его люди, конечно, не ожидали, что партия Кылварта войдет в правительство с EKRE, которая крайне некорректно высказывалась в адрес русскоязычных людей и самого Кылварта.
Postimees говорили, что многие русскоязычные депутаты Таллиннского городского собрания получали от своих избирателей письма весьма оскорбительного содержания. Таким образом, теперь у Кылварта особая роль в объяснении важным для Центристской партии русскоязычным избирателям, что такая коалиция в действительности нужна и, прежде всего, неизбежна: даже если сам Кылварт не слишком в этом убежден. Цена за трансляцию такого мессиджа - висящая на шее Кылварта цепь мэра Таллинна.
Вместо чиновника политик
В управлении Таллинном это означает серьезный шаг к значительным переменам – и, прежде всего, политическим. Прежний мэр Таави Аас, который, возможно, станет министром экономики и инфраструктуры, прежде всего - руководитель высшего звена: выражаясь языком бизнеса – исполнительный директор, задачей которого было принимать и запускать в работу разные вещи и новые инициативы. Но Михаил Кырват - классический политик высокого уровня, которого собственно политика интересует больше, чем улицы и трубы.
У являющегося магнитом для голосов Кылварта до сих пор не было должностей, на которых он мог бы полностью реализовать свой политический капитал. Теперь такая должность у него есть. Город, с бюджетом намного больше, чем полмиллиарда евро, даст Кылварту большую политическую власть и административный ресурс: он сможет на десятки должностей в городской управе, городских департаментах и в качестве советников принять подходящих и необходимых ему людей и начать создавать свою команду. Эти люди, конечно, будут работать на благо города, но и на выполнение политических целей Кылварта.
Таким образом, Юри Ратас дал Кырварту самую высокую должность из тех, что он мог занять. Кылварт, конечно, станет более независимым мэром, чем Аас, часто и детально обсуждавший дела с Ратасом.
Но ошибочно было бы считать, что теперь Кылварт может делать все что хочет и игнорировать партию. Она ему, конечно, нужна, поскольку лишь руководимая эстоноязычными политиками Центристская партия даст ему голоса и должность мэра. Не стоит забывать и о том, что если Кылварт решит послать партию куда подальше, он лишится поддержки десятков эстоноязычных городских депутатов и больше не будет мэром.
Задачей Кылварта является сделать внутри партии все, чтобы сбалансировать потери русскоязычных избирателей к 2021 году, когда пройдут следующие выборы с местные самоуправления.
Единовластие – это прошлое
На то, что через два года центристы сохранят в городе единовластие, в руководстве партии не надеется практически никто. Тенденция ясна уже довольно давно: в 2017 году единовластие Центристской партии принес последний мандат на последнем избирательном участке, где считали голоса. Преодоление порога тютелька в тютельку уже не повторится. Теперь Кылварт должен добиться, чтобы Центристская партия стала партией, формирующей коалицию в Таллинне – то есть партией, показавшей лучший результат.
Если коалиция Центристской партии, «Отечества» и EKRE удержится у власти в течение этих двух лет, Кылварт должен будет обеспечить и сохранение центристов из горсобрания в едином строю. Минимальное единовластие после выборов обеспечили назначением Дениса Бородича из Партии реформ руководителем Департамента городского транспорта. Вчера он проголосовал за назначение Михаила Кылварта мэром города, хотя в Центристскую партию не вступил. Потерей для Центристской партии стал выход из ее рядов Раймонда Кальюлайда.
Надеждой городской оппозиции – точнее, Партии реформ и соцдемов – и страхом Центристской партии является то, что если риторика EKRE на государственном уровне не изменится, а давление на русскоязычных депутатов продолжится, некоторые из них могут отколоться.
Тогда Ратасу и Кылварту придется практически напрямую искать поддержки у городской оппозиции и у находящихся в коалиции с Центристской партией на государственном уровне EKRE и «Отечества». Вчерашнее голосование показало, что это уже делается, поскольку от одних лишь центристов Кылварт не смог бы получить 45 голосов в поддержку. «На всякий случай» Кылварт получил четыре голоса (за него явно проголосовали Эдгар Сависаар и Денис Бородич), а это показывает, что руководство Центристской партии не было твердо уверено в том, как поведут себя во время тайного голосования их собственные депутаты.
Таким образом, и Кылварт, и Ратас находятся в положении, при котором они нужны друг другу. Напряжение в такое сотрудничество могут внести значительные политические изменения в так называемой большой коалиции, если национал-консерваторы EKRE и «Отечество» потребуют чего-то, что не понравится Кылварту из нижнего города. Одним из таких вопросом является языковая политика эстонского образования. Сейчас в коалиционном договоре практически зацементирована нынешняя ситуация, но времена могут измениться.