Кылварту не обойтись без Ратаса, а Ратасу – без Кылварта

Вчера лидер центристов Юри Ратас внес свою лепту в плату за создание коалиции между Центристской партией, «Отечеством» и EKRE: прежний председатель городского собрания, крупнейший поставщик голосов для Центристской партии Михаил Кылварт избран мэром Таллинна. Он получил 45 голосов «за», а это больше, чем центристов в горсобрании.

Набравший на парламентских выборах больше 17 000 голосов, а на местных выборах в 2017 году - более 24 000 голосов Кырвалт с такими показателями стал самым сильным представителем русскоязычных избирателей в Центристской партии. Но выбравшие его люди, конечно, не ожидали, что партия Кылварта войдет в правительство с EKRE, которая крайне некорректно высказывалась в адрес русскоязычных людей и самого Кылварта.

Postimees говорили, что многие русскоязычные депутаты Таллиннского городского собрания получали от своих избирателей письма весьма оскорбительного содержания. Таким образом, теперь у Кылварта особая роль в объяснении важным для Центристской партии русскоязычным избирателям, что такая коалиция в действительности нужна и, прежде всего, неизбежна: даже если сам Кылварт не слишком в этом убежден. Цена за трансляцию такого мессиджа - висящая на шее Кылварта цепь мэра Таллинна.

Вместо чиновника политик

В управлении Таллинном это означает серьезный шаг к значительным переменам – и, прежде всего, политическим. Прежний мэр Таави Аас, который, возможно, станет министром экономики и инфраструктуры, прежде всего - руководитель высшего звена: выражаясь языком бизнеса – исполнительный директор, задачей которого было принимать и запускать в работу разные вещи и новые инициативы. Но Михаил Кырват - классический политик высокого уровня, которого собственно политика интересует больше, чем улицы и трубы.

У являющегося магнитом для голосов Кылварта до сих пор не было должностей, на которых он мог бы полностью реализовать свой политический капитал. Теперь такая должность у него есть. Город, с бюджетом намного больше, чем полмиллиарда евро, даст Кылварту большую политическую власть и административный ресурс: он сможет на десятки должностей в городской управе, городских департаментах и в качестве советников принять подходящих и необходимых ему людей и начать создавать свою команду. Эти люди, конечно, будут работать на благо города, но и на выполнение политических целей Кылварта.

Таким образом, Юри Ратас дал Кырварту самую высокую должность из тех, что он мог занять. Кылварт, конечно, станет более независимым мэром, чем Аас, часто и детально обсуждавший дела с Ратасом.