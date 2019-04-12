Кроос и Бэйл могут покинуть "Реал"

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, передает championat.com.
По информации AS, немецкий футболист считает, что его время в команде подошло к концу, и хочет нового вызова. Утверждается, что 29-летний хавбек планирует покинуть стан «сливочных» в летнее трансферное окно.
Отмечается, что в «Реале» не горят желанием расставаться с Кроосом, который был одним из ключевых элементов успехов клуба в последние годы. Однако «сливочные» готовы учесть пожелания игрока и могут продать его, если поступит достаточно выгодное предложение.
Также, по словам издания, трансфер Крооса должен поспособствовать приходу в «Реал» нового звёздного полузащитника. Клуб интересуется Полем Погба из «Манчестер Юнайтед» и Кристианом Эриксеном из «Тоттенхэм Хотспур».
Также «Реал» рассматривает продажу полузащитника Гарета Бэйла.
Mадридский клуб оценивает валлийца в 130 миллионов евро, но готов снизить цену для заключения сделки. В «Реале» считают, что из-за стоимости и высокой зарплаты игрока трансфер смогут себе позволить только четыре или пять клубов.