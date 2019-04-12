Марина Кальюранд: Кальюлайд должна пообщаться с Путиным, мы ведь соседи

Политик и дипломат также опровергла слухи, что она выступила против этого визита. «Я не говорила, что Керсти Кальюлайд недостойно посещать Россию. Я очень поддерживаю ее поездку и встречу с президентом Путиным. Я лишь сказала, что открытие посольства не является достаточным поводом, чтобы президент посетил Россию», – пояснила она.

«Открытие посольств случаются довольно часто. И обычно их открывают канцлер или даже вице-канцлер МИД. Ну а в данном случае речь идет даже не об открытии посольства, а о завершении капитального ремонта. Вот я и сказала, что для президента посещение другого государства только ради отреновированного здания не является достойным поводом. Теперь же мы знаем, что Керсти Кальюлайд также встретится с президентом Путиным. И это уже совершенно другая картина. Конечно же, наш президент должна поехать и пообщаться с Путиным. Мы ведь соседи», – подчеркнула она.

«И такая встреча должна была бы состояться уже давно. Как вы знаете, у нас более чем за 20 лет не было ни одного двухстороннего визита – ни президентов, ни премьер-министров, ни даже министров иностранных дел. Все встречи, которые происходили, были в рамках каких-то других мероприятий. Сейчас у наших стран хорошие отношения на уровне МИД – политические консультации проходят регулярно. Но необходимы и контакты на высшем уровне, и между президентами, и между премьер-министрами», – отметила политик и дипломат.

Отвечая на вопрос, не заинтересован ли Владимир Путин в предстоящей встрече больше, чем Керсти Кальюлайд, поскольку Россия находится в определенной международной изоляции, Марина Кальюранд сказала, что никакой изоляции нет.