Фермер из Вильяндимаа пригласил Марта Хельме доить коров. Вместе с сыном

Так выразился о председателе EKRE и будущем министре внутренних дел Марте Хельме избранный в прошлом году предпринимателем года в Вильяндимаа, исполнительный директор фирмы Mangeni PM Меэлис Венно. И он только начинал, пишет Sakala.

«Как фермер я удивлен, что столь далекий от жизни человек пошел так далеко. И кто за него голосовал?» - говорит глава животноводческой фирмы, содержащей 1700 коров в далекой деревне Коксвере.

«Я плачу украинским работникам точно такую же зарплату, как эстонцам. Если господин Хельме хочет приехать подоить, добро пожаловать. Пусть приезжает вместе с сынком (кандидат в министры финансов Мартин Хельме. – прим. ред.), который в математике все равно не понимает. Коровы ждут».

900 евро на руки

Март Хельме пояснил в интервью редактору ERR Тоомасу Силдаму, почему EKRE выступает против арендованной рабочей силы, например, сборщиков клубники и строителей, приехавших через Польшу с Украины. По словам Хельме, таким образом эстонские предприниматели, по сути, затаскивают сюда рабскую рабочую силу, вместо того чтобы привлечь к работе местных не работающих и учащихся жителей или вернуть эстонцев из Финляндии, предложив им здесь хорошую зарплату и социальные блага, и нормально платить налоги. Хельме назвал украинскую рабочую силу погибелью эстонской экономики и заявил, что предприниматели, которые не могут найти на месте достаточно работников и вербуют их на Украине, просто плохо ищут.

Меэлиса Венно это злит. В Mangeni PM украинцы уже несколько лет работают рядом с эстонцами.

Венно подчеркнул в общении с журналистом, что его совесть совершенно чиста и в плане размера зарплаты, и в плане уплаты налогов.

«900 евро в месяц чистыми на руки. Если смен больше, то 1000-1100 евро», - отвечает Венно на вопрос, сколько он платит доярам. И даже при таких суммах, по словам предпринимателя, невозможно найти достаточно местных работников. Поэтому он платит те же деньги украинцам, причем так, что зарплата переводится напрямую на счет работника, а не посреднической фирме.

«Эстонец просто не хочет выполнять эту тяжелую работу. В этом-то и вся проблема», - констатирует Меэлис Венно. Он убежден, что, если бы возможность использовать рабочую силу украинского происхождения запретили на государственном уровне, это сделало бы положение многих эстонских фирм, мягко говоря, сложным.

Причем украинцы составляют в Mangeni PM малую долю работников. По словам Венно, у него их работает четыре, в то время как всего в фирме работает 45 человек.

Новый дом для доярок

Из-за нехватки рабочих рук Mangeni PM в в прошлом году стал работать над тем, чтобы в Коксвере был построен дом на 11 квартир, предназначенный для доярок.

Для этого сельскохозяйственная компания заручилась юридической и моральной поддержкой управы Пыхья-Сакала и создав вместе с ней фирму, которая могла попросить деньги на строительство из государственной программы арендных домов. На сегодняшний день пособие получено и даже проведен тендер на строительство, однако они ждут, пока пройдет срок обжалования.

Дом надеются построить к концу года. Расходы в размере примерно 1,6 млн евро несут пополам государство и Mangeni PM, волостные деньги не тратятся.