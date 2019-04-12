Связанная с IKEA эйфория быстро закончится?

Появление представительства IKEA в Эстонии открывает населению нашей страны возможность ближе ознакомиться с дешевой мебелью и заставляет собственников квартир пересматривать свои взгляды на мебель.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что все, что производится в Северных странах, в Эстонии по привычке все еще считается дорогостоящим, в высшей степени качественным, а также - последним криком моды, и это подчеркивается при каждой возможности.

«Когда-то мерилом успешности была жвачка Jenkki. Одно время излишне идеализировали как одежду H&M, так и продавающуюся в ONOFF электронику, однако после того, как изделия этих брендов стали доступными для нас, эйфория очень быстро сошла на нет. IKEA производит совершенно обычную мебель по разумной цене, имеющую как свои привлекательные особенности в сегменте более дешевой продукции, так и свои недостатки», – разъяснил Сооман.

«У IKEA есть производственные линии различного ценового и качественного уровня, о чем средний потребитель не слишком осведомлен. И если теперь выяснится, что, например, квартира, сдающаяся в аренду по завышенной цене, обставлена самыми дешевыми предметами мебели из IKEA, что и является главной причиной того, что дверцы кухонных шкафчиков болтаются, а полки подозрительно качаются, то квартиросъемщики, естественно, начинают выражать недовольство, что даст собственникам недвижимости достаточно пищи для размышлений», – добавил Сооман.