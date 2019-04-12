С какой целью жители Эстонии чаще всего берут малый кредит?

По словам руководителя сферы малого финансирования Swedbank Трийн Ялакас, уровень потребительских кредитов в Эстонии и Латвии в последние годы стабильный. В Литве же происходит их заметный рост. «В Эстонии средний получатель потребительского кредита – городской житель в возрасте 42 лет, который берет 2000 евро на два года. Из Балтийских стран самая низкая средняя сумма потребительского кредита в Латвии (1700 евро) и самая высокая в Литве (2100 евро). Это означает, что по сравнению с Латвией в Литве сумма кредита примерно на 25% выше», – говорит Ялакас.

Быстрый рост кредитов в Литве связан с быстрым развитием экономики и высоким чувством уверенности потребителя: «Но если сравнить доходы, то средний доход берущего потребительский кредит в Эстонии заметно выше, чем в Латвии и в Литве – в Эстонии 1125, в Латвии примерно 900 и в Литве 750 евро».

Во всех странах Балтии число потребительских кредитов весной возрастает почти на 25%, а цели у берущих кредит похожи. «Чаще всего люди берут малый кредит на ремонт жилья или на приобретение обстановки, на покупку домашней или садовой техники, а также на покрытие расходов, связанных с автомобилем, например – на покупку новых шин», – говорит Ялакас.

В Эстонии и Латвии люди берут малый кредит в среднем на два года, в Литве – на три. «При этом наши южные соседи чаще возвращают кредит досрочно. В Латвии более 70%, а в Литве – почти 85% изменений к договорам связаны с досрочным возвратом, в Эстонии же – всего около 30%».