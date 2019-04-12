КаПо: в Сирии погиб житель Эстонии, уехавший воевать на стороне ИГ

Гендиректор КаПо Арнольд Синисалу на презентации ежегодника сообщил, что в КаПо на 99% уверены в смерти Сазанкова.

По данным КаПо, Сазанаков погиб несколько лет назад, это произошло неподалеку от границы Сирии и Ирака. «У нас не было возможности провести тест ДНК, поскольку его могила находится в зоне боевых действий», - добавил Синисалу.