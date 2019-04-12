Фото: очень оригинальная квартира в тихом центре ждет покупателя

Разнообразные отделочные материалы и редко используемые приемы отделки делают эту квартиру, расположенную на тихой столичной улочке, неповторимой, пишет портал Kodustiil.
Двухкомнатная квартира, несмотря на общую площадью 41,8 м2 выглядит просторной. К тому же она очень светлая. Каждый квадратный метр жилища тщательно продуман.
Пол украшает штучный паркет, уложенный елочкой. По-эстонски этот принцип укладки паркета называется рыбий хвост. Тщательно подобранная мебель, использование в отделке различных техник создают неповторимый интерьер и необычную атмосферу.
Сейчас квартира отапливается электричеством, есть и печное отопление. Но не стоит расстраиваться: имеется возможность установки воздушно-теплового насоса. Велосипеды и коляски можно хранить в подвале, а машину ставить в закрытом дворе.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.