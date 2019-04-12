Фото: очень оригинальная квартира в тихом центре ждет покупателя

Двухкомнатная квартира, несмотря на общую площадью 41,8 м2 выглядит просторной. К тому же она очень светлая. Каждый квадратный метр жилища тщательно продуман.

ФОТО: KV.EE

Пол украшает штучный паркет, уложенный елочкой. По-эстонски этот принцип укладки паркета называется рыбий хвост. Тщательно подобранная мебель, использование в отделке различных техник создают неповторимый интерьер и необычную атмосферу.

ФОТО: KV.EE

Сейчас квартира отапливается электричеством, есть и печное отопление. Но не стоит расстраиваться: имеется возможность установки воздушно-теплового насоса. Велосипеды и коляски можно хранить в подвале, а машину ставить в закрытом дворе.

ФОТО: KV.EE