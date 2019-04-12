Пт, 12.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: очень оригинальная квартира в тихом центре ждет покупателя

Фото: очень оригинальная квартира в тихом центре ждет покупателя

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: KV.EE

Разнообразные отделочные материалы и редко используемые приемы отделки делают эту квартиру, расположенную на тихой столичной улочке, неповторимой, пишет портал Kodustiil. 

Двухкомнатная квартира, несмотря на общую площадью 41,8 м2 выглядит просторной. К тому же она очень светлая. Каждый квадратный метр жилища тщательно продуман. 

ФОТО: KV.EE

Пол украшает штучный паркет, уложенный елочкой. По-эстонски этот принцип укладки паркета называется рыбий хвост. Тщательно подобранная мебель, использование в отделке различных техник создают неповторимый интерьер и необычную атмосферу. 

ФОТО: KV.EE

Сейчас квартира отапливается электричеством, есть и печное отопление. Но не стоит расстраиваться: имеется возможность установки воздушно-теплового насоса. Велосипеды и коляски можно хранить в подвале, а машину ставить в закрытом дворе. 

ФОТО: KV.EE

С дополнительной информацией можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ