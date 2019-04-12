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Забияко и Энберт выиграли короткую программу с личным рекордом

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Наталья Забияко – Александр Энберт.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт выиграли короткую программу на командном чемпионате мира в Фукуоке. 

В общем зачёте сборная России осталась на третьей строчке, сократив отставание от американцев и японцев.

На данный момент у россиян 50 очков, у Японии 55, американцы набрали 58 баллов.

Командный чемпионат мира. Пары. Короткая программа

1. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 75,80 – личный рекорд 

2. Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 73,48

3. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 69,77

4. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 68,38

5. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 66,91

6. Рику Миура – Сойя Ичихаши (Япония) – 44,93

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