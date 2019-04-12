Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в марте

Зарегистрированы 17 пар близнецов, из них восемь пар мальчиков, четыре пары девочек и пять смешанных пар. В Таллинне родилось 392, в Харьюмаа - 129, на Хийумаа - 7, в Ида-Вирумаа - 66, Йыгевамаа - 18, Ярвамаа - 19, Ляэнемаа - 12, Ляэне-Вирумаа - 53, Пыльвамаа - 27, Пярнумаа - 62, Рапламаа - 27, Сааремаа - 33, Тартумаа - 178, Валгамаа - 26, Вильяндимаа - 39 и Вырумаа - 24 ребенка.