Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в марте

По данным отдела записи актов гражданского состояния МВД, в марте в Эстонии зарегистрировали рождение 1108 детей, из них 548 девочек и 560 мальчиков.
Зарегистрированы 17 пар близнецов, из них восемь пар мальчиков, четыре пары девочек и пять смешанных пар. В Таллинне родилось 392, в Харьюмаа - 129, на Хийумаа - 7, в Ида-Вирумаа - 66, Йыгевамаа - 18, Ярвамаа - 19, Ляэнемаа - 12, Ляэне-Вирумаа - 53, Пыльвамаа - 27, Пярнумаа - 62, Рапламаа - 27, Сааремаа - 33, Тартумаа - 178, Валгамаа - 26, Вильяндимаа - 39 и Вырумаа - 24 ребенка.
Самыми популярными именами для девочек в марте были София (9), Эмилиа, Марта (8), Алиса, Ирис, Лаура и Миа (6).
Самыми популярными именами для мальчиков стали Маттиас (9), Хуго, Кристофер, Кристьян, Оливер, Оскар (7), Арон, Грегор, Йоханнес и Мартен (6).