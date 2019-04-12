Беспредел подростков в магазинах: продавцы грозятся уволиться, покупатели уходят в ужасе

Работающая в центре Раквере продавщица Маре (имя изменено – прим.ред.) рассказала, что их магазин терроризирует молодежная компания, в которую, как правило, входят две девушки и от четырех до шести парней. Шайка ведет себя вызывающе, и если им что-то запрещать, то начинается поток брони, в которой не обходится и без нецензурных выражений.

По словам Маре, шайка посещает магазин и в то время, когда они в связи со своим возрастом должны были бы сидеть за школьной партой. Продавщица говорит, что не чувствовала явного запаха алкоголя, но несколько раз у нее возникало подозрение, что отважности несовершеннолетним придает алкоголь. Но Маре точно знает, что компашка сталкивается с табачными изделиями. Ими их снабжают взрослые. У них даже есть определенное место, где они ждут поставщика табачных изделий.

В магазин шайка иногда ходит даже несколько раз в день. «Они не чисты на руку», - сообщает Маре. Основная беда, по ее словам, все-таки агрессивное поведение и брань в сторону работников торгового центра. В последний раз все зашло так далеко, что охранники вызвали полицию. К сожалению, юные нарушители удрали до прибытия полиции. Эта основная причина, насколько известно Маре, почему охранники не рвутся вызывать на помощь полицию. «Бессмысленно», - объясняет Маре.

По ее словам, собираться в торговом центре – одна из форм развлечения молодежи. Их агрессивного поведения боятся и другие коллеги Маре. «Подумываю, чтобы уйти из торгового центре, просто больше не могу», - признается она. И это понятно – кто хотел бы день за днем воевать с нахальными подростками и быть жертвой их обзывательств.

Участковый Раквереского отделения полиции Кристи Фукс сказала, что молодым людям из Раквере и ближайших окрестностей нравится собираться в городе и вместе проводить время. «Зачастую ищут теплое место на автобусном вокзале или в каком-нибудь торговом центре», - говорит она.

Полиция получила от горожан, работников магазинов и охранных фирм информацию, что молодые люди слушают музыку, матеряться и мешают другим людям. Фукс приводит в пример вечер 28 марта, когда позвонили из магазина на улице Вильде и сообщили о продолжительной проблеме, что несовершеннолетние постоянно ходят в магазин, кричат и мешают клиентам. «Во время разговора молодые люди уже покинули магазин», - добавляет Фукс, по словам которой, полиция получала сообщения и о мелких кражах – подростки попадались на краже или о краже узнавали позже.

За такими собраниями подростков, по оценке полиции, обычно в первую очередь стоит скука. Молодые люди, которые не помещают кружков по интересам или тренировки, не могут заполнить свое свободное время. Собираются вместе, слушают музыку, разговаривают и мешают окружающим. «Призываем родителей поинтересоваться, где и с кем их ребенок проводит время и что делает», - говорит Фукс.

Если случаи, когда полиции по записям камер видеонаблюдения удавалось установить личности воришек. В то же время статистика гласит, что совершенные подростками кражи – это скорее исключения и нельзя утверждать, что все молодые люди, которые собираются в городе, идут на кражи.

Фукс ссылается на возможности охранных фирм реагировать на нарушения и на право попросить подростсков покинуть магазин в случае, если они мешают другим клиентам. «Молодые люди не всегда слушаются охранников и мы понимаем беспокойство магазинов, но, к сожалению, полиция не может каждый день обеспечивать порядок в магазинах», - говорит Фукс.

Полицейские следят за порядком в общественном месте, делая это при патрулировании на автомобиле или пешком, и обращают внимание на всевозможные нарушения. В центре города, где обычно собирается молодежь, выборочно передвигается пеший патруль.

«Мы много беселовали с охранниками и представителями магазинов и для полиции важно, чтобы информация о нарушении сразу поступала нам, - говорит Фукс. – Тогда полиция может отправить на место патруль, установить личности нарушителей и призвать их к ответственности».