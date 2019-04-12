Депутаты в Силламяэ решили, где будут строить новую школу

На голосование вынесли три варианта

Как рассказал на заседании мэр Силламяэ Тынис Калберг, строительство нового школьного здания - это самый большой проект, который когда-либо осуществлялся в городе на европейские средства. На новое здание Силламяэ получит 3,8 млн. евро.

Население города сокращается, количество детей в нем сокращается стремительно - вдвое за последние десять лет. Значительные деньги уходят на содержание старых, просторных зданий. Фонд Innove, который распределяет европейское финансирование на проекты в области образования, согласился поддержать строительство нового энергоэффективного школьного здания в Силламяэ, но при нескольких условиях. Главные из этих условий - площади школьных зданий города должны сократиться сразу на 36%, а новое здание нужно использовать днем для учебы школьников, а вечером - для работы кружков, секций, школ по интересам.

По словам мэра, анализ, проведенный управой, показывает, что в 2030 году в городе будет только 740 школьников.

Городские власти сформировали комиссию, которая разработала два варианта развития событий. Первый вариант предусматривал снос здания Ваналиннаской школы и строительство нового здания на том же месте. Второй вариант - снос здания Центра культуры на ул. Чкалова, 25 и строительство школы там. Этот вариант был самым экономичным (требовал от города на 2 млн. евро меньше), и предварительно его называли самым вероятным.

На встрече с населением, которая прошла 2 апреля, оппозиционные депутаты заявили, что существует и третий вариант, который управа отказывается рассматривать. На заседании горсобрания 11 апреля после споров оппозиционеры сформулировали свое предложение и официально представили его на голосование - построить новое здание на месте стадиона на ул. Чкалова, 25.

По мнению инициаторов, это позволило бы сохранить работу кружков, молодежного центра “Улей”, театра “Другое небо” в здании Центра культуры на ул. Чкалова, 25. В вариантах, предложенных городской управой, все кружки либо их часть планировалось переселять.

Советник управы по развитию Антон Макарьев сообщил, что по подсчетам управы третий, предложенный оппозицией вариант будет стоить городу 16,3 млн евро - в разы дороже первых двух вариантов, поскольку требования Innove при его реализации не выполняются, и городу придется все делать за свой счет.

Эта цифра вызвала на заседании спор между оппозиционными депутатами и управой - оппозиционеры Олег Култаев и Гульнара Сидоренко так не добились ответа, как именно проводились расчеты.

По условиям финансирования, школу нужно построить к 2022 году, а по оценке советника управы Антона Макарьева, одно только изменение детальной планировки перед строительством займет от двух до четырех лет. Вариант оппозиции имел смысл только, если бы фонд Innove дал отсрочку строительства. Депутат Олег Култаев заверял, что фонд готов пойти на переговоры, председатель горсобрания Елена Коршунова заявила, что правила работы фонда никаких переговоров по отсрочке не предусматривают.

Где будут учиться школьники?

Центристская фракция, имеющая большинство в городской собрании в итоге проголосовала за первый вариант плана - построить новое здание Ваналиннаской школы на месте нынешнего.

Это означает, что на время сноса и строительных работ нужно будет организовать учебный процесс в другом месте.

Как ранее объяснял Антон Макарьев, часть кружков покинет Центр культуры на ул. Чкалова, 25, их помещения займут школьники из Ваналиннаской школы, а после окончания строительства нового школьного здания последует обратный переезд детей в школу и в Центр культуры.

“Самая большая работа у нас еще впереди, - сказала после голосования директор Центра культуры Алевтина Ермакова. - Теперь нам надо с коллективом школы Ваналинна садиться за стол переговоров и договариваться, как мы будем вместе жить в одном здании”.

После завершения всех переездов предстоит снести два этажа из четырех в школе “Каннука”, чтобы выполнить требование фонда Innove о сокращении школьных площадей в городе. Вероятно, здания Центра культуры на время сноса должно будет принять детей уже из этой школы.

К минусам плана, который в итоге был утвержден, относится то, что в здании Центра культуры (в котором раньше также работала школа) сейчас нет столовой, и детей придется водить на обед в расположенную недалеко Эстонскую основную школу.