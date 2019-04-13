Цены на квартиры в Эстонии растут

По скорректированным сведениям, в феврале индекс Pindi еще составлял 1436 €/м², а в марте вырос на 0,5%, достигнув 1443 евро за квадратный метр. Если в феврале в индексированных городах было заключено 1150 сделок с квартирной собственностью, то в марте количество сделок уже составило 1315.

Для сравнения: в марте 2018 года в индексированных городах были совершены 1182 сделки с квартирной собственностью.

При сопоставлении с пиком цен, отмеченным в декабре 2018 года, индекс находится ниже на 5,3 процента. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится выше на 131 процент.